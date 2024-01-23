Galatasaray'a süper yıldız! Kiralık formülü devrede
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasının ardından Trabzonspor'u yenen sarı kırmızılılarda moraller yerinde. Aslan, sezon başında olduğu gibi şimdi de takıma seviye atlatacak transferlerin peşine düştü. Bu isimlerden birisi de Almanya'dan... İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...
Papara Park'ta oynanan karşılaşmada 13 ve 61. dakikada Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılan Cimbom, puanını 54'e yükselterek Fenerbahçe ile puan farkını eşitledi.