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Galatasaray'a süper yıldız! Kiralık formülü devrede

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasının ardından Trabzonspor'u yenen sarı kırmızılılarda moraller yerinde. Aslan, sezon başında olduğu gibi şimdi de takıma seviye atlatacak transferlerin peşine düştü. Bu isimlerden birisi de Almanya'dan... İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 12:37 Güncelleme 23 Ocak 2024, 12:37
Galatasaray’a süper yıldız! Kiralık formülü devrede 1

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

Galatasaray’a süper yıldız! Kiralık formülü devrede 2

Bordo mavilileri deplasmanda 5-1 yenen sarı kırmızılılar, zirveyle puan farkını kapadı.

Galatasaray’a süper yıldız! Kiralık formülü devrede 3

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada 13 ve 61. dakikada Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılan Cimbom, puanını 54'e yükselterek Fenerbahçe ile puan farkını eşitledi.

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