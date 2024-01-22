Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu maçın ardından Galatasaray'ın da Trabzonspor'u mağlup etmesi ile birlikte ligde iki takımın puanları eşitlendi.
Bu beraberliğin yanı sıra Fenerbahçe'ye bir kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Fred maçın son anlarında sakatlanıp oyundan çıktı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI
Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.
4-6 HAFTA FRED YOK
Brezilyalı yıldızın ise ne kadar oynamayacağı merak konusu oldu. Yıldız orta sahanın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
FENERBAHÇE FRED OLMADAN 2 GALİBİYET ALABİLDİ
Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi
FRED HANGİ MAÇLARDA YOK?
Brezilyalı yıldız şampiyonluk yolunda önemli maçları kaçıracak. Fred'in Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yaklaşık 6-7 maçı kaçırması bekleniyor.
İşte Fred'in ligde kaçıracağı maçlar:
24.01.2024 Başakşehir- Fenerbahçe
28.01.2024: Fenerbahçe- Ankaragücü
4.02.2024: Antalyaspor- Fenerbahçe
11.02.2024: Fenerbahçe- Alanyaspor
18.02.2024 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe
25.02.2024 Fenerbahçe-Kasımpaşa
FRED'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?
Fred'in yokluğunda ise kimin o bölgede forma giyeceği ise merak ediliyor. İlk tercihin Krunic-İsmail Yüksek ikilisinin orta ikiliyi kurması olması bekleniyor.
FERDİ ORTA SAHAYA GEÇEBİLİR
Ancak başka alternatifleri de gündeme gelebilir. Daha önce bek pozisyonuna geçmeden orta saha olarak forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahaya geçici çözüm olarak geçmesi olabilir. Ferdi'nin orta sahaya geçmesiyle birlikte Jayden Oosterwolde'nin de sol beke geçmesi bekleniyor.