Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

4-6 HAFTA FRED YOK Brezilyalı yıldızın ise ne kadar oynamayacağı merak konusu oldu. Yıldız orta sahanın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE FRED OLMADAN 2 GALİBİYET ALABİLDİ Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi

FRED HANGİ MAÇLARDA YOK? Brezilyalı yıldız şampiyonluk yolunda önemli maçları kaçıracak. Fred'in Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yaklaşık 6-7 maçı kaçırması bekleniyor. İşte Fred'in ligde kaçıracağı maçlar: 24.01.2024 Başakşehir- Fenerbahçe

28.01.2024: Fenerbahçe- Ankaragücü

4.02.2024: Antalyaspor- Fenerbahçe

11.02.2024: Fenerbahçe- Alanyaspor

18.02.2024 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe

25.02.2024 Fenerbahçe-Kasımpaşa