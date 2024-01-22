SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kartal'dan sürpriz karar! Fred'in yerine o isim forma giyecek

Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Galatasaray'ın da Trabzonspor'u mağlup etmesi ile birlikte ligde iki takımın puanları eşitlendi.Bu beraberliğin yanı sıra Fenerbahçe'ye bir kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Fred maçın son anlarında sakatlanıp oyundan çıktı. Fred'in yerine ise kimin forma giyeceği merak konusu oldu. İsmail Kartal ise bu konuda kararını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 19:51 Güncelleme 22 Ocak 2024, 19:51
Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

Bu maçın ardından Galatasaray'ın da Trabzonspor'u mağlup etmesi ile birlikte ligde iki takımın puanları eşitlendi.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

Bu beraberliğin yanı sıra Fenerbahçe'ye bir kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Fred maçın son anlarında sakatlanıp oyundan çıktı.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlerden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

4-6 HAFTA FRED YOK

Brezilyalı yıldızın ise ne kadar oynamayacağı merak konusu oldu. Yıldız orta sahanın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

FENERBAHÇE FRED OLMADAN 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Fred, bu sezon 5'i sakatlık 2'si de cezalı olduğu 7 maç kaçırdı. Fenerbahçe bu 7 maçta 2 galibiyet alabildi

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

FRED HANGİ MAÇLARDA YOK?

Brezilyalı yıldız şampiyonluk yolunda önemli maçları kaçıracak. Fred'in Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yaklaşık 6-7 maçı kaçırması bekleniyor.

İşte Fred'in ligde kaçıracağı maçlar:

24.01.2024 Başakşehir- Fenerbahçe
28.01.2024: Fenerbahçe- Ankaragücü
4.02.2024: Antalyaspor- Fenerbahçe
11.02.2024: Fenerbahçe- Alanyaspor
18.02.2024 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe
25.02.2024 Fenerbahçe-Kasımpaşa

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

FRED'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Fred'in yokluğunda ise kimin o bölgede forma giyeceği ise merak ediliyor. İlk tercihin Krunic-İsmail Yüksek ikilisinin orta ikiliyi kurması olması bekleniyor.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek

FERDİ ORTA SAHAYA GEÇEBİLİR

Ancak başka alternatifleri de gündeme gelebilir. Daha önce bek pozisyonuna geçmeden orta saha olarak forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun orta sahaya geçici çözüm olarak geçmesi olabilir. Ferdi'nin orta sahaya geçmesiyle birlikte Jayden Oosterwolde'nin de sol beke geçmesi bekleniyor.

Kartal’dan sürpriz karar! Fred’in yerine o isim forma giyecek
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı
Özgür Özel’den DEM’le ortak ağız: Tunceli’ye Dersim dedi!
Karmod
SON DAKİKA