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Fred depremi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber

Samsunspor maçında sakatlanan Fred’den Fe nerbahçe’ye kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu nun yapılan kontrollerinde sağ bacak uyluk ön böl gesinde yırtık tespit edildi. Sambacı, 4-6 hafta arası formasından uzak kalacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ocak 2024 Güncelleme 23 Ocak 2024, 07:01
Fred depremi: Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan kötü haber

Fenerbahçe, kendi taraftarları önünde oynadığı Samsunspor maçında hem 2 puan hem de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kaybetmiş oldu. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Sambacı'nın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada tecrübeli orta saha oyuncusunun tedavisine hemen başlandığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki sisteminin önemli parçalarından biri olan Fred'in yaşadığı bu sakatlık sebebiyle 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İngiliz ekibi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye katılan Brezilyalı futbolcu bu sezon 5'i sakatlık, 2'si de cezası sebebiyle 7 maçı kaçırdı. Kanarya, Fred'in oynamadığı söz konusu 7 maçta 2 galibiyet elde edebildi.

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