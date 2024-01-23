Fred depremi: Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan kötü haber

Fenerbahçe, kendi taraftarları önünde oynadığı Samsunspor maçında hem 2 puan hem de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kaybetmiş oldu. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Sambacı'nın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.