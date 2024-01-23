Fred depremi: Fenerbahçe’ye yıldız oyuncudan kötü haber

Fenerbahçe, kendi taraftarları önünde oynadığı Samsunspor maçında hem 2 puan hem de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'i kaybetmiş oldu. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Sambacı'nın sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada tecrübeli orta saha oyuncusunun tedavisine hemen başlandığı bildirildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezonki sisteminin önemli parçalarından biri olan Fred'in yaşadığı bu sakatlık sebebiyle 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İngiliz ekibi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye katılan Brezilyalı futbolcu bu sezon 5'i sakatlık, 2'si de cezası sebebiyle 7 maçı kaçırdı. Kanarya, Fred'in oynamadığı söz konusu 7 maçta 2 galibiyet elde edebildi.