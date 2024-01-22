Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
23 Ocak Salı:
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
24 Ocak Çarşamba:
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek