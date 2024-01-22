Trabzonspor Bakasetas transferini resmen duyurdu: Yeni takımı Panathinaikos!

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yunan orta saha Bakasetas, "Trabzonspor formasıyla bugün son maçımdı. Aslında bu vedanın tabii ki daha iyi olmasını isterdim. Sahamızda böylesine bir derbi maçta böyle bir skorla olmasını elbette istemezdim" dedi.

Trabzonspor , Bakasetas'ın transferi için Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan takımı Panathinaikos ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Türkiye'de bulunduğu zaman diliminde herkesten saygı ve sevgi gördüğünü ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Hayatta bazen istekleriniz böyle olmuyor. Olumlu gitmiyor. Bazen istediğiniz gibi olmayabiliyor. Buradan ayrılırken öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki bütün insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm. Bulunduğum tüm zaman dahilinde" ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR'DA BAKASETAS İZ BIRAKTI



Trabzonspor'da dünkü Galatasaray karşılaşmasıyla son maçına çıktığını açıklayarak taraftarlara veda eden Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımda iz bırakan yabancı oyunculardan biri oldu.

Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür 25 golle takip ediyordu.

SEZONLARA GÖRE GOL KATKISI

İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 golle tamamlamayı başardı.

İkinci sezonunda 34 lig maçında 8, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 mücadelede 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 müsabakada forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı.