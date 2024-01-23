Santos, Adana Demirspor karşısında bu isimlerin yerine Necip, Svensson ve Serkan Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

SVENSSON İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.

Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.