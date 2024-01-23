Alperen Şengün’den üçleme: Kariyerinde üçüncü kez

Mücadelede 24 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi. Alperen, bu istatistikle NBA kariyerinde 3. kez triple-double'a imza attı. Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı kaydetti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te ise Kristaps Porzingis 32, Derrick White 21 sayı üretirken, Jaylen Brown da 13 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN