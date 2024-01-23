Alperen Şengün’den üçleme: Kariyerinde üçüncü kez

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'e 116- 107'lik skorla yenildi.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'e 116- 107'lik skorla yenildi.
Mücadelede 24 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi. Alperen, bu istatistikle NBA kariyerinde 3. kez triple-double'a imza attı. Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı kaydetti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te ise Kristaps Porzingis 32, Derrick White 21 sayı üretirken, Jaylen Brown da 13 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.