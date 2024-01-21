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Fenerbahçe'ye Kılınç darbesi

Süper Lig'de heyecan 21.hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk etti.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 15:00 Güncelleme 21 Ocak 2024, 18:11
Fenerbahçe’ye Kılınç darbesi

Süper Lig'de heyecan 21.hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

Fenerbahçe'nin golünü 12.dakikada İrfan Can Kahveci atarken, konuk ekibin golünü 62.dakikada Emre Kılınç attı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

KUPA MAÇINA GÖRE 11 FARKLI ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Adanaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

Deneyimli teknik adam, Adanaspor maçında ilk 11'de oynattığı oyunculardan sadece 3'üne Yılport Samsunspor karşısında yine şans verdi.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

BONUCCİ 11 BAŞLADI

Kartal; Mert Müldür, Leonardo Bonucci ve Jayden Oosterwolde'yi Adanaspor maçında olduğu gibi ilk 11'de görev verirken, diğer isimleri yedek soyundurdu.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

Yılport Samsunspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Dusan Tadic görev yaptı. İleri uçta yine Edin Dzeko şans bulurken, arkasında Sebastian Szymanski gol aradı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

CENGİZ ÜNDER YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'de Adanaspor maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ile Michy Batshuayi'nin yanı sıra Serdar Aziz ve Cengiz Ünder yedek soyundu.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

7 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı.

Öte yandan Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

KRUNİC YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Süper Lig'deki ilk maçına yedek başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maça 11'de başlayan Krunic, Samsunspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!

ISINMAYA NOSTALJİ ÇUBUKLUYLA ÇIKTILAR

Fenerbahçeli futbolcular, ısınmaya nostalji çubuklu formalarla çıktı.

Sarı lacivertliler, 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmine dikkati çekmek için yapılan o dönemin formalarıyla zemine ayak bastı.

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin serisi bozuldu!
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