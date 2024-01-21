Fenerbahçe'nin golünü 12.dakikada İrfan Can Kahveci atarken, konuk ekibin golünü 62.dakikada Emre Kılınç attı.

KUPA MAÇINA GÖRE 11 FARKLI ÇIKTI Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kupada son oynadıkları Adanaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı.

Deneyimli teknik adam, Adanaspor maçında ilk 11'de oynattığı oyunculardan sadece 3'üne Yılport Samsunspor karşısında yine şans verdi.

BONUCCİ 11 BAŞLADI Kartal; Mert Müldür, Leonardo Bonucci ve Jayden Oosterwolde'yi Adanaspor maçında olduğu gibi ilk 11'de görev verirken, diğer isimleri yedek soyundurdu.