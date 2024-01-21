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Abdullah Avcı: Oyuna ortak olamadık

Abdullah Avcı: İkinci golden sonra oyuna ortak olamadık Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Avcı, "İkinci golden sonra oyuna ortak olamadık. Bunu tedavi etmek bizlerin ve oyuncu grubunun elinde olan bir şey. Yakışmayan bir mağlubiyet olsa da üçünclük hedefemizde net ve gerçekçi bir şekilde duruyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 21:46 Güncelleme 21 Ocak 2024, 21:46
Abdullah Avcı: Oyuna ortak olamadık

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Abdullah Avcı, "İlk yarısı itibariyle dengede bir oyun vardı. Bireysel olarak savunmada bir gol var. Sonrasında oyuna ortak olmak istiyorduk. 60'a kadar dengede gidiyordu. Tam orada hamle yaparken hatalarımızdan gol yedik. Çok şık olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız. 4 gün sonra bir maç var, kazanıp telafi etmeye çalışacağız." dedi.

"İKİNCİ GOLDEN SONRA OYUNA ORTAK OLAMADIK"

Abdullah Avcı ayrıca, "İkinci golden sonra oyuna ortak olamadık. Bunu tedavi etmek bizlerin ve oyuncu grubunun elinde olan bir şey. Yakışmayan bir mağlubiyet olsa da üçünclük hedefemizde net ve gerçekçi bir şekilde duruyoruz. Umuyorum bunun tedavisini bir an önce yapıp yolumuza devam ederiz." açıklamasında bulundu.

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