Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 kuraları bugün çekiliyor! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK



Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.