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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 kuraları bugün çekiliyor! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kurada Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray yer alacak.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 09:58 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:32
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 kuraları bugün çekiliyor! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Kurada Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray yer alacak.




1. LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR VAR?



Trendyol 1. Lig ekiplerinden ise Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, 24 Erzincanspor

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