Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 kuraları bugün çekiliyor! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oluyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK
Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kurada Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray yer alacak.
1. LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR VAR?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ise Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.
TÜRKİYE KUPASI'NDA SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Ankaragücü
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Antalyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, 24 Erzincanspor