İtalya Süper Kupa'da Fiorentina'yı yenerek finale çıkan Napoli, bir diğer yarı finalde Lazio'yu saf dışı bırakan Inter ile finalde karşılaştı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yer alan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan müsabakada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Napoli 60. dakikada 10 kişi kaldı.

NAPOLİ 10 KİŞİ KALDI

55'te ilk sarı kartını gören Giovanni Simeone, 5 dakika sonra Acerbi'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Antonio Rapuano tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Temponun düşük olduğu karşılaşmada Inter, 90+1. dakikada golü buldu. Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez, sağ taraftan gelişen atak sonrası ceza sahası içinde vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Finalde başka gol olmazken, Simone Inzaghi'nin öğrencileri kupaya uzandı.

Son 2 İtalya Süper Kupa'nın sahibi olan Inter, üst üste 3. kez şampiyonluğa uzanırken, tarihinde 8. kez bu kupayı müzesine götürdü.