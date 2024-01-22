Lider Kanarya sahasında Samsunspor’a takıldı: Zirvede önemli fırsatı kaçırdı! Emre Kılınç şok etkisi yarattı

İLK DEVREDE PENALTI İSYANI Fenerbahçe maçın 42. dakikasında Dzeko ve Zeki arasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi. Dzeko'nun ceza sahası içinde çevirdiği topu Zeki Yavru karşıladı. Fenerbahçeli futbolcular Zeki'nin topa elle müdahale ettiğini belirterek hakem Bahattin Şimşek'e penaltı itirazında bulundu. Pozisyon sonrasında oyunu durduran ve VAR ile iletişime geçen Şimşek, kısa bir süre bekleyip oyunu devam ettirdi.





FERDİ: HALA LİDERİZ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ferdi,"Gereksiz bir puan kaybı yaşadık. Duran toptaki pozisyonda daha akıllı ve dikkatli olmalıydık. Sonuç itibariyle rakibe bakmaksızın hala lideriz. Şimdi Başakşehir maçına odaklanmalıyız" dedi.

İSYAN ETTİREN DEĞİŞİKLİK

Fenerahçe-Samsunspor maçının ikinci yarısında ilginç bir olay yaşandı. Skorun 1-1 devam ettiği sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3 değişiklik gerçekleştirdi. Gol bulmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de 70. dakikada Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oyundan çıkarken Cengiz Ünder, Joshua King ve Michy Batshuayi oyuna girdi.

İsmail Kartal'ın verdiği bu karar sonrasında yıldız futbolcu Edin Dzeko, adeta çılgına döndü. Golcü futbolcu, kenara gelmesinin ardından tepki gösterdi. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Yapılan bu değişiklikler sosyal medyada da eleştirildi. Sonrasında kulübeye oturan Edin Dzeko kalan dakikalarda takım arkadaşlarına destek olmaya çılıştı. Ancak maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe Kadıköy'de 2 puanı bırakmak zorunda kaldı.

BİR KÖTÜ HABER DAHA: FRED SAKATLANDI

Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe'ye bir şok da Brezilyalı yıldızı Fred'den geldi. 87. dakikada arka adalesinden sakatlık yaşayan Sambacı oyuna devam edemedi. Yerini Krunic'e bırakan 30 yaşındaki orta sahanın sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Samsunspor maçında kendilerine ayrılan yerleri dolduran taraftarlar 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek oldular.

NOSTALJİK FORMA İLE ISINDILAR

Fenerbahçeli futbolcular, Samsunspor maçında ısınmaya 16 Şubat'ta vizyona girecek milli mücadelenin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filinde yer alan nostaljik formasıyla çıktı.