Galatasray’da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

ANGELİNO İLE YOLLAR KESİN OLARAK AYRILIYOR Sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamayan sarı kırmızlı ekip, İspanyol sol bek ile yolları ayırmak istiyor. 1 maç oynaması durumunda satın alma opsiyonu devreye girecek oyuncu için menajeri gelen teklifleri değerlendiriyor.

İTALYAN BASINI YAZDI İtalyan kanalı Sky'dan alınan bilgiye göre Angelino'ya, FC Torino'nun da aralarında bulunduğu İtalya'dan bir kaç takımdan ilgi var.

İNDİRİM YAPACAK Haberde Angelino'nun Torino ile anlaşması halinde Leipzig'in Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesini feshedeceği ve sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedelinde indirim yapacağı belirtildi.

İKİ KULÜP ANGELİNO'YU BEKLİYOR

Leipzig ve Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı kaydedilirken iki kulübün Angelino'nun bir kulüple anlaşmasını beklediği belirtildi.

GALATASARAY ANGELİNO'NUN YERİNE KİMİ ALACAK? Galatasaray, Angelino'nun ayrılamsı durumunda sol bek için bir yerli ve bir yabancı isimle takviye yapmanın peşinde. Yerli olarak ise en büyük aday Rıdvan Yılmaz. Rangers ile Galatasaray arasında pazarlıklar sürüyor.