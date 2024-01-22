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Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın son 16 turu kura çekimi, futbolseverlerin heyecanla beklediği anı sona erdirdi. Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte, tur atlayan takımlar belirlendi ve bu turda mücadele edecek ekipler belli oldu. Peki, Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 14:15 Güncelleme 22 Ocak 2024, 14:24
Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimini Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kura çekimi, 14:00'te başlayarak A Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.

GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın rakibi Bandırmaspor oldu. Maçın tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. A Spor'dan naklen yayınlanan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

▶️ ZTK'da son 16 belli oldu!


İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor
RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş
Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor
Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe

Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

1. LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR VAR?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ise Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24 Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

Samsunspor

24 Erzincanspor

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

Trabzonspor

Konyaspor

Sivaspor

Galatasaray

Beşiktaş

Antalyaspor

Başakşehir

Gaziantep FK

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