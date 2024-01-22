Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bandırmaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimini Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kura çekimi, 14:00'te başlayarak A Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimini Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kura çekimi, 14:00'te başlayarak A Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.
GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın rakibi Bandırmaspor oldu. Maçın tarihi hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. A Spor'dan naklen yayınlanan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ
EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor
RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş
Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor
MKE Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor
Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.
1. LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR VAR?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ise Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24 Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
Hatayspor
Ankaragücü
Samsunspor
24 Erzincanspor
Fenerbahçe
Gençlerbirliği
Trabzonspor
Konyaspor
Sivaspor
Galatasaray
Beşiktaş
Antalyaspor
Başakşehir
Gaziantep FK