Fenerbahçe

Son 16 turu, tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve yine tüm karşılaşmalar naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka tarihleri TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

1. LİG'DEN HANGİ TAKIMLAR VAR?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ise Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24 Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer aldı.