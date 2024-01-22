Alperen alev aldı! Başarılı performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor

NBA 'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün , ortaya koyduğu başarılı performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. Bu sezon büyük bir çıkış yapan milli basketbolcumuz, Utah Jazz ile oynadıkları karşılaşmada, şu ana kadarki kariyerinin en iyi günlerden birini geçirdi.

Houston, rakibi Utah Jazz'ı 127-126'lık skorla mağlup etti ve 3 maç sonra kazanarak 20. galibiyetine ulaştı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, birer blok ve 1 top çalma ile yıldızlaştı. 26'da 15 saha içi isabeti sağlayan Alperen Şengün, 24 Aralık 2023'te New Orleans maçındaki 37 sayılık rekorunu da tekrarlamış oldu. Ayrıca yıldız basketbolcu, Yao Ming ve James Harden'dan sonra Rockets formasıyla bu istatistiklere erişen üçüncü oyuncu oldu. Öte yandan Utah'ta Ömer Faruk Yurtseven görev almadı.