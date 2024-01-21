William Carvalho’da maaş avantajı: Beşiktaş’a güzel haber geldi!

ALANYASPOR 90+1'DE SISTO İLE GÜLDÜ Süper Lig 'de Alanyaspor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini 69. dakikada Efecan Karaca, 90+1'de Sisto kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 51'de Varesanovic attı. 69. dakikada Efecan'ın attığı gol, ofsayt şüphesi nedeniyle VAR hakemi tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi. Sonrasında ise gol kararı çıktı.

PAŞA 3 ATTI 3 ALDI! Süper Lig 'de Kasımpaşa, Hatayspor'u evinde 3-0'lık skorla mağlup etti. Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Claudio Winck, 79'da Nuno da Costa ve 89'da Mamadou Fall kaydetti. Kasımpaşa 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Hatayspor'un galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.





GÜMRÜK'TEN İZİN YOK!

Karagümrük, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, 45'te Paoletti'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Salih Dursun bu gole 88. dakikada karşılık verdi. Karagümrük'te Biraschi, 74 ve 76'da gördüğü sarı kartlar sonucunda oyun dışında kaldı. Sarı kart gören Başakşehirli Opoku F.Bahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.

ANGELINO'DA GERİ SAYIM

Sarı-Kırmızılı ekipte kadroda düşünülmeyen Angelino'nun yeni takımı netleşmek üzere. İspanyol futbolcunun temsilcisi, Serie A'dan üç takımla transfer görüşmelerine başladı. 6 milyon Euro değeri olan Angelino, kendine takım bulabilirse oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'in Galatasaray ile sözleşmeyi feshedip, ayrılığa izin vereceği öğrenildi. Aslan'da 19 maçta oynayan Angelino, 1 gol, 1 asist üretti.



BERKAY İLE İMZA YAKIN

Sol beke takviye yapacak G.Saray, Freiburg'da oynayan Berkay Yılmaz'ın transferinde ciddi mesafe kaydetti. Okan Buruk'un kadroda görmek istediği 18 yaşındaki futbolcu, sol bek, sol açık ve 10 numarada oynayabiliyor. 2025'te kontratı bitecek Yılmaz'ın 47 maçta 6 gol, 5 asisti var. Futbolcu ile imzanın yakında atılması bekleniyor.



ASLAN MAÇA HAZIR

Cimbom, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda grup halinde 8'e 2 pas uygulamaları ve dev maçın taktiğiyle ilgili çalışmalar üstünde durulduğu öğrenildi.



BOCA İÇİN ÖLÜYORUM

Türkiye'ye adım attıktan sonra kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Lucas Torreira, geleceği hakkında çok çarpıcı ifadelere imza attı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bundan sonraki kariyeri hakkında mesajlar verirken en büyük hayallerinden birinin Arjantin'in köklü ekiplerinden biri olan Boca Juniors'ta oynamak olduğunu söyledi. Torreira yaptığı açıklamada, "Boca'da oynamak için ölüyorum! Riguelme ile temastayız. Uzun yıllardır kariyerime Avrupa'da devam ediyorum. Dürüst olmak gerekirse, aileme yakın olmayı özledim. Zamanı gelince bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Türkiye'de beni çok seviyor ve destekliyorlar. Şu anda Galatasaray'da en iyi performansla oynama vakti" diye konuştu.



PRANDELLI'Yİ BEN YOLLADIM

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'tan dikkati çeken bir itiraf geldi. İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli ile ilgili konuşan Albayrak, "Prandelli bana tüm takımı değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Ben de Prandelli'yi değiştirdim. Sonra o kadro ile şampiyon olduk" dedi.

4 DEĞİŞİKLİKLE ÇIKTI

Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Necip, Ghezzal ve Rebic'i yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Santos, Pendikspor karşısında bu isimlerin yerine ilk 11'de Tayyip Talha, Tayfur, Rashica ve Semih'i tercih etti. Tayfur, tüm kulvarlarda 6 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.

SAĞA İLK ADAY SONNE

Sağ bek transfer yapması beklenen Trabzonspor'un Danimarka'nın Silkeborg takımında forma giyen Danimarka asıllı Perulu futbolcu Oliver Sonne'yi gündeminin ilk sırasına aldığı öğrenildi. Fırtına'nın 23 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Belçika'nın Truiden takımında forma giyen 24 yaşındaki Japon sağ bek Daiki Hashioka'nın da alternatifler arasında olduğu gelen haberler arasında.

ARDA'LI MADRID SAHAYA ÇIKIYOR

LA Liga'da Arda Güler'li Real Madrid, saat 18.15'te Almeria'yı konuk ediyor. Haftaya 48 puanla 2. sırada giren Real, lider Girona'nın maç eksiğiyle 1 puan arkasında yer al-ı yor. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.



DE ROSSI İLK MAÇINI ALDI

Serie A'da Mourinho'yu gönderip eski kaptanı De Rossi'yi göreve getiren Roma, Hellas Verona'yı 2-1 yendi. Roma'nın gollerini 19'da Lukaku, 25'te Pellegrini attı. 76'da Folorunsho skoru belirledi.



LEVERKUSEN 90+1'DE GÜLDÜ

Bundesliga'da lider Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i 3-2 yendi. Ev sahibinin gollerini 7'de Simons, 56'da Openda attı. Leverkusen ise 47'de Tella, 63'te Tah ile rakibini yakaladı. 90+1'de Hincapie maçı aldı.



ORSIC MÜJDESİ

Trabzonspor'un sakatlığını atlatan Hırvat yıldızı Mislav Orsic'in menajeri Branko Hucika oyuncusuyla ilgli, "Mislav gelecek haftadan itibaren takımla antrenmanlara başlayacak" diye konuştu.



ÖMÜR'E ADA KANCASI

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür'e Championship ekipleri Hull City ve Cardiff'in talip olduğu öne sürüldü. İki takımında 24 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

KOCAELİ'DEN KRİTİK ZAFER

Trendyol 1. Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında gülen taraf Kocaelispor oldu. Lider Eyüp'ü konuk eden Körfez ekibi, 2-1 kazanıp maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı. 14'te Candeias sert vuruşuyla Kocaeli öne geçti: 1-0. 23'te Caner'in ortasına Bruno vurdu: 1-1. 69'da Tanque nefis bir golle 3 puanı getirdi: 2-1.

FENER 3 PUAN PEŞİNDE

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde son 3 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.



ASLAN MANİSA'YI YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Manisa BŞB.'yi 83-80 yendi. Galatasaray Ekmas adına Buğrahan Tuncer 17 sayı 6 ribaund 5 asist, Corey Walden 13 sayı 2 ribaund üretti. Manisa temsilcisinde James Anderson 23 sayı 8 ribaund, Emanuel Terry 22 sayı 16 ribaund 2 asist ile mücadele etti. Aliağa Petkim ise evinde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup etti.



SWIATEK 3. TURDA ELENDİ

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, 3. turda elendi. Swiatek, 19 yaşındaki Çek rakibi Linda Noskova'ya 6-3, 3-6, 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.



KONYASPOR-ANTALYASPOR

Süper Lig'de bugün Konyaspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Saat 13.30'da ise Sivasspor evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



1 EURO'YA HAJDUK SPLIT

Hajduk Split altyapısında yetişen Ivan Perisic, 17.5 yıl sonra yuvaya geri döndü. Hırvat ekibi 34 yaşındaki yıldızı 6 aylığına kiraladı. Split, Nikola Kalinic gibi Ivan Perisic'e de 1 Euro maaş ödeyecek.