ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Öte yandan Mert Hakan Yandaş ve Lincoln için de teklifler var. İki futbolcuya da Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü talip oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da transfer görüşmelerini doğruladı.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF! Fenerbahçe'nin 3 yıldızı ise bu transfer döneminde bir hayli ilgi görüyor. Kanarya'da Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için yüksek rakamlı teklifler var.

Gelen haberlere göre İsmail Yüksek için Fransız kulüpleri 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Yine Oosterwolde için de 15 milyon euroluk teklifler var.

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Batshuayi'nin de talipleri artıyor. Son dönemde performansını artıran Belçikalı yıldız için kulübe 10 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.