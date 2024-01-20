ÖZEL | Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklif!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.
Kanarya bu doğrultuda transfer dönemi için çalışmalarına erken başlamıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic kadroya katıldı.
GÜNDEM ÇAĞLAR!
Çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin görüştüğü isim ise Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü.
Samet Akaydin'i Panathinaikos'a gönderen Fenerbahçe'de Serdar Aziz de Gaziantep ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. Kanarya'da Becao'nun da sakatlığı devam ederken Djiku ise Afrika Kupası'nda yer alıyor.
Mart ayına kadar Djiku ve Becao'dan katkı beklemeyen teknik heyet, bir stoper takviyesi için daha ısrarcı. Bu nedenle Çağlar Söyüncü transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
YERLİ GOLCÜ GELECEK!
Fenerbahçe'de Umut Nayir'in Pendikspor'a transfer olmasının ardından yerli forvet takviyesi de gündeme geldi. Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Kartal, "Yerli bir golcü takviyesi düşünüyoruz." derken gündeme Serdar Dursun ve Umut Bozok isimleri gelmişti. Kanarya'nın tasarrufunu hangi futbolcudan yana kullanacağı ise merak konusu.
AYRILIKLAR PEŞ PEŞE!
Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Umut Nayir'in ardından ayrılıklar da hız kazanacak. Kanarya, Emre Mor, Ryan Kent, Miha Zajc ve Miguel Crespo gibi isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.
Öte yandan Mert Hakan Yandaş ve Lincoln için de teklifler var. İki futbolcuya da Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü talip oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da transfer görüşmelerini doğruladı.
40 MİLYON EUROLUK TEKLİF!
Fenerbahçe'nin 3 yıldızı ise bu transfer döneminde bir hayli ilgi görüyor. Kanarya'da Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için yüksek rakamlı teklifler var.
Gelen haberlere göre İsmail Yüksek için Fransız kulüpleri 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Yine Oosterwolde için de 15 milyon euroluk teklifler var.
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Batshuayi'nin de talipleri artıyor. Son dönemde performansını artıran Belçikalı yıldız için kulübe 10 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi.