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Sivasspor ile Gaziantep berabere kaldı!

EMS Yapı Sivasspor ile Gaziantep FK Süper Lig'de 21. hafta maçında karşı karşıya geldiler. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi. Sivasspor'un gollerini penaltıdan Manaj kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise Draguş ve Djilobodji'den geldi.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 15:38 Güncelleme 21 Ocak 2024, 15:38
Sivasspor ile Gaziantep berabere kaldı!

Süper Lig'de 21. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Sivasspor'un gollerini penaltıdan Manaj kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise Draguş ve Djilobodji'den geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 26 yaparken, Gaziantep FK 22 puana yükseldi.

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MAXIM KIZARDI!

Gaziantep FK'da Maxim, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

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