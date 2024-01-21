Sivasspor ile Gaziantep berabere kaldı!

Süper Lig'de 21. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.



Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Sivasspor'un gollerini penaltıdan Manaj kaydetti. Gaziantep FK'nın golleri ise Draguş ve Djilobodji'den geldi.



Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 26 yaparken, Gaziantep FK 22 puana yükseldi.

MAXIM KIZARDI!



Gaziantep FK'da Maxim, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.