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Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Santos'un gelmesiyle peş peşe galibiyetler alan Beşiktaş'a Pendikspor dur dedi. Ev sahibi ekip Kara Kartal'ı 4-0 mağlup etti. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:57 Güncelleme 20 Ocak 2024, 21:15
Beşiktaş deplasmanda Pendikspor’a mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor evinde Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.



2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.

4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.



29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



İKİNCİ YARINDAN DETAYLAR
47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.



53'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.



82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.

Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.

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