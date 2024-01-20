Beşiktaş deplasmanda Pendikspor’a mağlup oldu! İşte maçta yaşananlar...

74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.





82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.

Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.