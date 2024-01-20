Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, flaş bir takasa imza atmaya hazırlanıyor. İki kulüp de ara transfer dönemi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, flaş bir takasa imza atmaya hazırlanıyor. İki kulüp de ara transfer dönemi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Ocak ayının hızlı takımlarından Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle sükse yarattı.
Çağlar Söyüncü görüşmelerinde de mutlu sona çok yaklaşan Kanarya, ayağını gazdan çekmiyor.
Umut Nayir'in kiralık olarak Pendikspor'a gitmesinin ardından kadrosunda iki forvet oyuncusu kalan Fenerbahçe, bu bölgeye bir takviye yapmak için harekete geçti.
YERLİ FORVET TAKVİYESİ GÜNDEMDE!
Teknik direktör İsmail Kartal da 6-0'lık Adanaspor maçının ardından "1 tane yerli forvet takviyesi yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı.
Herkes, Kartal'ın Pendik'te forma giyen Erencan Yardımcı ile Rennes'de oynayan Bertuğ Yıldırım'ı ima ettiğini düşündü.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDEKİ İSİM UMUT BOZOK!
Ancak sarı-lacivertlilerin hedefindeki ismin Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok olduğu ileri sürüldü.
MIHA ZAJC TRABZONSPOR'A!
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcü için ise bordo-mavililere bu sezon fazla şans bulamayan Miha Zajc'ı önereceği gelen iddialar arasında...
Tarafların pazartesi gününden sonra bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
İki kulüp anlaşır ve iki futbolcu da sorun çıkarmazsa yılın takası kısa sürede gerçekleşecek.
Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Umut Bozok ise Trabzonspor'da bu sezon 4 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda skora katkı veremedi. (Fotomaç)