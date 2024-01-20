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Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamak için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Bunun için Trabzonspor'a takas teklifi yapılacak. Abdullah Avcı da bu teklife sıcak bakıyor. İşte detaylar ve o isimler...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 11:49 Güncelleme 20 Ocak 2024, 11:49
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor, flaş bir takasa imza atmaya hazırlanıyor. İki kulüp de ara transfer dönemi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Ocak ayının hızlı takımlarından Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferleriyle sükse yarattı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Çağlar Söyüncü görüşmelerinde de mutlu sona çok yaklaşan Kanarya, ayağını gazdan çekmiyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Umut Nayir'in kiralık olarak Pendikspor'a gitmesinin ardından kadrosunda iki forvet oyuncusu kalan Fenerbahçe, bu bölgeye bir takviye yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

YERLİ FORVET TAKVİYESİ GÜNDEMDE!

Teknik direktör İsmail Kartal da 6-0'lık Adanaspor maçının ardından "1 tane yerli forvet takviyesi yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Herkes, Kartal'ın Pendik'te forma giyen Erencan Yardımcı ile Rennes'de oynayan Bertuğ Yıldırım'ı ima ettiğini düşündü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDEKİ İSİM UMUT BOZOK!

Ancak sarı-lacivertlilerin hedefindeki ismin Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

MIHA ZAJC TRABZONSPOR'A!

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli golcü için ise bordo-mavililere bu sezon fazla şans bulamayan Miha Zajc'ı önereceği gelen iddialar arasında...

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Tarafların pazartesi gününden sonra bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

İki kulüp anlaşır ve iki futbolcu da sorun çıkarmazsa yılın takası kısa sürede gerçekleşecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'de 12 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!

Umut Bozok ise Trabzonspor'da bu sezon 4 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda skora katkı veremedi. (Fotomaç)

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yılın takası!
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