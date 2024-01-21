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Bayern Münih'e evinde büyük şok! Galibiyet serileri son buldu

Bayern Münih, Bundesliga'nın 18. haftasında sahasında Werder Bremen'e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir yara aldı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 23:11 Güncelleme 21 Ocak 2024, 23:12
Bayern Münih’e evinde büyük şok! Galibiyet serileri son buldu

Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi ekip Bayern Münih sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü 59. dakikada Mitchell Weiser kaydetti.

BAYERN'İN SERİSİ SON BULDU

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında ağır yara aldı.

1 maçı eksik Bavyera devi, Leverkusen'in 7 puan gerisinde kaldı. Werder Bremen ise 3 maçın ardından kazandı ve puanını 20'ye çıkardı.

Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'i ağırlayacak. Werder Bremen ise evinde Freiburg ile karşılaşacak.

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