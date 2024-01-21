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Erman Toroğlu yorumladı! Samsunspor’un golünden önceki faul kararı doğru mu?

Süper Lig'de heyecan 20.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler zorlu geçen maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un beraberlik golü öncesi kazandığı faul tartışma konusu olmuştu. Erman Toroğlu poziyonu değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 22:42 Güncelleme 21 Ocak 2024, 22:52
Erman Toroğlu yorumladı! Samsunspor’un golünden önceki faul kararı doğru mu?

Süper Lig'de heyecan 20.hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler zorlu geçen maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'un beraberlik golü öncesi kazandığı faul tartışma konusu olmuştu. Erman Toroğlu poziyonu değerlendirdi.

Erman Toroğlu yorumladı! Golden önceki faul kararı doğru mu?

''FAUL KARARI DOĞRU''

Toroğlu yaptığı yorumda, ''Faul kararı doğru. Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu böyle bir faul yapmamalı. Bu amatör kümede oynayan bir oyuncunun yapacağı faul.'' yorumunda bulundu.

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