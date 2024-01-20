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Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere'ye gidiyor

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy, transfer döneminin gözdesi konumunda. 18 yaşındaki genç Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlanırken, İngiltere takımları peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:34 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:34
Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası takımdaki hava pozitife döndü.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Siyah-beyazlılarda Santos sonrası 2 resmi maçta 2 galibiyet elde etti. Beşiktaş bu maçlarda 7 gol atıp kalesinde gol görmedi.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Portekizli hocanın özellikle oyuncularla iletişimi onları her defasında sahiplenmesi bu yükselişin mimarı oldu.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Santos'un gelişiyle birlikte en dikkat çeken isim ise Semih Kılıçsoy oldu.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy, 5 Mayıs 2023 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

18 yaşındaki genç futbolcu, son haftalarda ortaya koyduğu oyunla göz dolduruyor.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Şimdiden önemli kulüpleri peşine takan futbolcu için birçok Avrupa ekibi, Semih'i izlemesi için gözlemcilerini gönderdi.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'a artan ilgi sonrası genç futbolcunun bonservis bedelini de belirledi.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 25 - 30 milyon Euro'nun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacak.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Yönetimde bu planlamalar yapılırken transfermarkt verilerine göre Semih Kılıçsoy'un transferinde en önemli adı Tottenham'dan geldi. İngilizler, Semih'in transferin sezon sununda bitirmek istiyor. Söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde ise genç oyuncu kulüp tarihine geçecek.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

18 yaşındaki futbolcu, Cenk Tosun'un 22.5 milyon euroluk rekorunu kırarak Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olarak kayıtlara geçecek.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Bu sezon siyah-beyazlılarda 16 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

CENK TOSUN SEMİH İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben ağabeyi olarak her zaman yanındayım. "

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

İnşallah Beşiktaş'ta çok goller atacak, kupalar görecek. Benim rekorumu onun geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor
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