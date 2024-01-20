Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası takımdaki hava pozitife döndü.
Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası takımdaki hava pozitife döndü.
Siyah-beyazlılarda Santos sonrası 2 resmi maçta 2 galibiyet elde etti. Beşiktaş bu maçlarda 7 gol atıp kalesinde gol görmedi.
Portekizli hocanın özellikle oyuncularla iletişimi onları her defasında sahiplenmesi bu yükselişin mimarı oldu.
Santos'un gelişiyle birlikte en dikkat çeken isim ise Semih Kılıçsoy oldu.
Beşiktaş'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy, 5 Mayıs 2023 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.
18 yaşındaki genç futbolcu, son haftalarda ortaya koyduğu oyunla göz dolduruyor.
Şimdiden önemli kulüpleri peşine takan futbolcu için birçok Avrupa ekibi, Semih'i izlemesi için gözlemcilerini gönderdi.
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'a artan ilgi sonrası genç futbolcunun bonservis bedelini de belirledi.
Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 25 - 30 milyon Euro'nun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacak.
Yönetimde bu planlamalar yapılırken transfermarkt verilerine göre Semih Kılıçsoy'un transferinde en önemli adı Tottenham'dan geldi. İngilizler, Semih'in transferin sezon sununda bitirmek istiyor. Söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde ise genç oyuncu kulüp tarihine geçecek.
18 yaşındaki futbolcu, Cenk Tosun'un 22.5 milyon euroluk rekorunu kırarak Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olarak kayıtlara geçecek.
Bu sezon siyah-beyazlılarda 16 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.
CENK TOSUN SEMİH İÇİN NE DEMİŞTİ?
"Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben ağabeyi olarak her zaman yanındayım. "
İnşallah Beşiktaş'ta çok goller atacak, kupalar görecek. Benim rekorumu onun geçmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.