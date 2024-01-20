Semih Kılıçsoy rekor kıracak! İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 25 - 30 milyon Euro'nun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacak.

Yönetimde bu planlamalar yapılırken transfermarkt verilerine göre Semih Kılıçsoy'un transferinde en önemli adı Tottenham'dan geldi. İngilizler, Semih'in transferin sezon sununda bitirmek istiyor. Söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde ise genç oyuncu kulüp tarihine geçecek.

18 yaşındaki futbolcu, Cenk Tosun'un 22.5 milyon euroluk rekorunu kırarak Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olarak kayıtlara geçecek.

Bu sezon siyah-beyazlılarda 16 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.