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Fenerbahçe'ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi transfer eden sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü transferini de noktalamaya yakın. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, Brezilya'dan sürpriz bir ismi istedi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 13:12 Güncelleme 20 Ocak 2024, 14:08
Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

İsmail Kartal önderliğinde Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda da mücadele ediyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle büyük ses getiren Kanarya, birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Yıldız isimleriyle sezona da flaş bir başlangıç yapan Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

İlk yarıyı lider kapatan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı başladı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerini bitiren İstanbul ekibi, kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Yeni gelecek oyunculara yer de açmak isteyen Fenerbahçe, kadroda düşünmediği futbolcuları elden çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

RYAN KENT'LE YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı ilk transferlerden biri olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilere İskoçya ekibi Rangers'dan gelmişti.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Sezonun ilk maçlarında forma şansı bulan İngiliz oyuncu, daha sonrasında yeni transferlerin gelmesiyle kulübeye çekilmişti.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında öğrencisine forma şansı vermemişti.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Ryan Kent, 8 maça ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Öte yandan Fenerbahçe, stoper transferi için milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Devre arasında art arda transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe, büyük bir sürpriz transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Fenerbahçe yönetimi, stoper transferi bekleyen taraftarlara ek olarak bir de Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadroya katarak taraftarına yeni yıl hediyesini vermek istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

FENERBAHÇE'DE ANDRE SESLERİ

Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Brezilyalı oyuncu için temaslara başlayan sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusunun transferini bitirmek istiyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

Ön Libero mevkisinde forma giyen 2001 doğumlu futbolcu, kariyerinde Fluminense formasıyla Libertadores şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

1.76 boyundaki Brezilyalı oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi
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