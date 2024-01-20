Fenerbahçe’ye yıldız Sambacı! İsmail Kartal onu istedi

İsmail Kartal önderliğinde Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda da mücadele ediyor.
İsmail Kartal önderliğinde Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda da mücadele ediyor.
Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefliyor.
Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle büyük ses getiren Kanarya, birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Yıldız isimleriyle sezona da flaş bir başlangıç yapan Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
İlk yarıyı lider kapatan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı başladı.
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerini bitiren İstanbul ekibi, kadrosunu güçlendirdi.
Yeni gelecek oyunculara yer de açmak isteyen Fenerbahçe, kadroda düşünmediği futbolcuları elden çıkarmak istiyor.
RYAN KENT'LE YOLLAR AYRILABİLİR
Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı ilk transferlerden biri olan Ryan Kent, sarı-lacivertlilere İskoçya ekibi Rangers'dan gelmişti.
Sezonun ilk maçlarında forma şansı bulan İngiliz oyuncu, daha sonrasında yeni transferlerin gelmesiyle kulübeye çekilmişti.
İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor maçında öğrencisine forma şansı vermemişti.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.
Ryan Kent, 8 maça ilk 11'de başladı.
Bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Fenerbahçe, stoper transferi için milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki defans oyuncusunun transferi için yoğun mesai harcıyor.
Devre arasında art arda transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe, büyük bir sürpriz transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, stoper transferi bekleyen taraftarlara ek olarak bir de Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadroya katarak taraftarına yeni yıl hediyesini vermek istiyor.
FENERBAHÇE'DE ANDRE SESLERİ
Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
Brezilyalı oyuncu için temaslara başlayan sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusunun transferini bitirmek istiyor.
Ön Libero mevkisinde forma giyen 2001 doğumlu futbolcu, kariyerinde Fluminense formasıyla Libertadores şampiyonluğuna ulaştı.
22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.76 boyundaki Brezilyalı oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.