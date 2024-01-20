SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu netlik kazandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:18 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:18
Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Trabzon'a hareket etti. Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey.

Torreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorumTorreira resmen açıkladı! O takımla görüşüyorum
Torreira resmen açıkladı! "O takımla görüşüyorum"

ASpor CANLI YAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan Türkçe mesaj: Şehitleri unutmadı! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı
SON DAKİKA