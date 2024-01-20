Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Trabzon'a hareket etti. Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:



Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey.