Mehmet Büyükekşi Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi lansmanında açıklamalarda bulundu: Hata payını minimuma düşürecektir

Büyükekşi, "Bugün Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin lansmanı için bir araya geldik. Son Dünya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi 'nde başarıyla uygulanan, Avrupa'da ise İtalya'dan sonra ilk kez başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, sahadaki oyunun kalitesini artıracak ve hata payı minimuma düşürülecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi,"Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bir diğer projemizde Türkiye'nin her yerinde mevkilerine ve futbolcu özelliklerine göre arama yapabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak" diye konuştu.