İtalyan ekibi Napoli transfer teklifini Galatasaray’a sundu! Victor Nelsson’a bonuslarla 10 milyon Euro

4 GOLE KATKI VERDİ

2021 yılından bu yana Galatasaray'da görev alan Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma altında 105 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen yıl 19 milyon Euro ile en yüksek transfer piyasa değerine ulaşan Danimarkalı stoperin Aslan ile sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek. Davinson Sanchez takıma katıldıktan sonra gölgede kalan Nelsson bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada oynadı ve takımına 1 gol katkısı sundu.