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İtalyan ekibi Napoli transfer teklifini Galatasaray'a sundu! Victor Nelsson’a bonuslarla 10 milyon Euro

Stoper takviyesi yapmak isteyen Napoli, Galatasaray’dan Victor Nelsson’a kancayı taktı. Cimbom’a bonuslarla 10 milyon Euro önerildi. Aslan ise 15 milyon Euro gelir hedefliyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
İtalyan ekibi Napoli transfer teklifini Galatasaray’a sundu! Victor Nelsson’a bonuslarla 10 milyon Euro

Sezon başında ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'da gözler Victor Nelsson'un geleceğine çevrildi. Avrupa'dan birçok takımın listesinde yer alan futbolcu için İtalyan ekibi Napoli'nin sunduğu transfer teklifi ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI
Daha önce Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Sevilla ile de transferde anılan Danimarkalı futbolcu için Napoli'nin bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Futbolcudan maksimum gelir elde etmeyi Sarı-Kırmızılı yöneticilerin ise bonus hariç 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşme ve pazarlıkların süreceği ve yakında sürpriz gelişmelerin de yaşanabileceği gelen haberler arasında.

4 GOLE KATKI VERDİ
2021 yılından bu yana Galatasaray'da görev alan Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma altında 105 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen yıl 19 milyon Euro ile en yüksek transfer piyasa değerine ulaşan Danimarkalı stoperin Aslan ile sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek. Davinson Sanchez takıma katıldıktan sonra gölgede kalan Nelsson bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada oynadı ve takımına 1 gol katkısı sundu.

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