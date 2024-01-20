Galatasaray’ın Fransız orta sahası Tanguy Ndombele’ye Recep İvedik benzetmesi! Giydiği içlikle böyle gündem oldu

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Tanguy Ndombele, daha önce fazla kiloları sebebiyle eleştiri konusu olmuştu. Demokratik Kongo kökenli Fransız orta saha oyuncusu, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadıkları maçta giydiği kıyafetle gündeme oturdu.

Sarı-Kırmızılılar, aldığı galibiyetle taraftarlarının yüzünü güldürürken, maçın 63. dakikasında Victor Nelsson'un yerine giren Ndombele'nin kombini, sosyal medyanın diline düştü. Tecrübeli oyuncu, havaların soğuk olması nedeniyle şortunun altına beyaz ve uzun bir içlik giydi.