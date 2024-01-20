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Galatasaray'ın Fransız orta sahası Tanguy Ndombele'ye Recep İvedik benzetmesi! Giydiği içlikle böyle gündem oldu

Cimbom’un Fransız orta sahası Tanguy Ndombele, kupadaki Ümraniye maçında giydiği içlikle gündem oldu. Ndombele’ye Recep İvedik benzetmesi yapılırken, sosyal medyada binlerce kez paylaşım yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:40
Galatasaray’ın Fransız orta sahası Tanguy Ndombele’ye Recep İvedik benzetmesi! Giydiği içlikle böyle gündem oldu

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Tanguy Ndombele, daha önce fazla kiloları sebebiyle eleştiri konusu olmuştu. Demokratik Kongo kökenli Fransız orta saha oyuncusu, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynadıkları maçta giydiği kıyafetle gündeme oturdu.

Sarı-Kırmızılılar, aldığı galibiyetle taraftarlarının yüzünü güldürürken, maçın 63. dakikasında Victor Nelsson'un yerine giren Ndombele'nin kombini, sosyal medyanın diline düştü. Tecrübeli oyuncu, havaların soğuk olması nedeniyle şortunun altına beyaz ve uzun bir içlik giydi.

RECEP İVEDİK BENZETMESİ
Sarı-Kırmızılı futbolcu, giydiği kıyafet nedeniyle 'Recep İvedik' ve 'Hıyarlı Baba' karakterlerine benzetildi. Ayrıca Ndombele ile ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bu sezon 16 maçta oynayan Ndombele 502 dakika sahada kaldı.

BEKLENENİ VEREMEDİ
Ümraniyespor maçında giydiği içlikle sosyal medyanın gündemine oturan Tanguy Ndombele Sarı-Kırmızılı takımda bir türlü istenilen performonsı sergileyemedi. 27 yaşındaki orta 16 maçta forma giyip takımına skor katkısında bulunamadı. Tecrübeli futbolcunun yarın oynanacak Trabzonspor derbisinde de kulübede olması bekleniyor.

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