Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncu Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United’ın kıskacında!

İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi.





SALAH VE MBAPPE'Yİ BİLE SOLLADI!

F.Bahçe'ye büyük katkı veren Edin Dzeko, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in 37 yaşındaki golcüsü Dzeko, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor. Comparisonator'un verilerine göre, Boşnak golcü 129 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Kylian Mbappe 127 ve Mohamed Salah 118 kez ceza sahası içinde topla buluştu.

DERBİNİN HAKEMİ BİTİGEN

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek.

ANTALYA TALİP OLDU

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin tecrübeli futbolcuyu kiralamak için için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirtildi.