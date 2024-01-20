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Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncu Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında!

İngiltere Premier Lig ekibi, Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncu için resmi teklif yaptı... Görüşmeler devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ocak TAKVİM yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ocak 2024 Güncelleme 20 Ocak 2024, 07:00
Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncu Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United’ın kıskacında!

F.Bahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Rangers'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında. İngiliz kulübünün Sarı-Lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi.



SALAH VE MBAPPE'Yİ BİLE SOLLADI!
F.Bahçe'ye büyük katkı veren Edin Dzeko, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in 37 yaşındaki golcüsü Dzeko, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor. Comparisonator'un verilerine göre, Boşnak golcü 129 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Kylian Mbappe 127 ve Mohamed Salah 118 kez ceza sahası içinde topla buluştu.

DERBİNİN HAKEMİ BİTİGEN
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek.

ANTALYA TALİP OLDU
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin tecrübeli futbolcuyu kiralamak için için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü belirtildi.



KADIKÖY DJIKU'YU BEKLİYOR!
Fenerbahçeli Alexander Djiku'nun formasını giydiği Gana, Afrika Kupası'nda oynadığı 2. maçta Mısır ile 2-2 berabere kaldı. 1 puanı bulunan Gana gruptaki son maçını 22 Ocak'ta Mozambik ile oynayacak. İlk maçında Yeşil Burun Adaları'na kaybeden Gana son maç öncesi grupta sonuncu sırada yer alıyor. Gana eğer son maçını kazanamazsa Afrika Kupası'na grup maçlarında veda edecek. Bu gerçekleşirse Djiku beklenenden yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a dönmüş olacak.

BECAO İDMANDA
Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.



ARDA'YA ANCELOTTİ SÖZÜ!
Real Madrid'in Atletico Madrid'e 4-2 yenilerek Kral Kupası'ndan elendiği maçta süre alamayan Arda Güler'i, karşılaşma sonrasında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin teselli ettiği ileri sürüldü. İtalyan teknik adam, bir sonraki maç için ise Arda Güler'e söz verdi. Defensa Central'in haberine göre; İtalyan teknik adam, genç futbolcu ile yaptığı sohbette onu unutmadığını ve sezonun geri kalanı için aklında olduğunu açıkça dile getirdi ve "Arda bugün seni oyuna alamadığım için üzgünüm. Pazar günü süre alacaksın" ifadelerini kullandı. Real Madrid, La Liga'da yarın Almeira'yı konuk edecek.



DAVINSON BİZE GELMEYE HAZIRDI
Spartak Moskova Sportif Direktörü Oleg Malyshev, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir transfer itirafında bulundu. Malyshev, "Tottenham'da oynarken Davinson'u transfer etmek için çok uğraştık. Aslında bize gelmeye hazırdı. Fakat; dış faktörler bu transferin gerçekleşmemesinde önemli bir rol oynadı" dedi. Yıldız futbolcunun adı daha önce de Villarreal ile anılmış ancak; İspanyol basını bu transferin gerçekleşmeme sebebini, Davinson'un ailevi nedenleri olarak duyurmuştu.

ASLAN'DAN PEREA'YA YAKIN TAKİP
Güney Amerika basını, Atletico Nacional'de top koşturan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oscar Perea ile ilgilenen kulüpleri paylaştı. Habere göre; Porto'nun 6 aydır izlediği futbolcuyu Galatasaray da 2 aydır takip ediyor. Ayrıca Hollanda ekibi Feyenoord da Perea'yı transfer listesine aldı. Futbolcunun bonservisi 7 milyon Euro civarında.



ICARDI GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefleyen Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlıklar sonrasında bir süredir takımdan uzak kalan Arjantinli golcü, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un yıldız golcüye zorlu deplasmanda şans vermeyi düşündüğü, Icardi'nin de eksiklerini kapatmak için yoğun uğraş verdiği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere tüm kulvarlarda 27 maçta 2249 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 17 gol atıp, 6 da asist yaptı. 23 gole katkı sağlayan Icardi, ligdeki son golünü 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçında atmıştı.

AİLE BOYU MUTLULUK
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aslan'ın golcüsü Mauro Icardi, bu kez kızı Francesca ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kızının doğum gününü kutlayan Icardi ile ailesi mutluluk pozları verdi.



BİYONİK ADAM TORREIRA
Aslan'ın orta sahası Lucas Torreira, performansıyla beğeni topluyor. Uruguaylı yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip sahada araya girerek en fazla top kazanan oyuncu oldu. 38 kez araya giren Torreira'yı 35 kez ile Enzo Barrenechea (Frosinone), 33 kez araya giren Rodri (M. City), Morten Frendrup (Genoa) ile Ryan Christie (Bournemouth) takip etti.



KANARYA LİTVANYA'DA KAYIP
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 98-75 yenildi. İlk çeyreği 20-14 geride kapatan temsilcimiz devne arasına da 43-35 mağlup gitti. İkinci yarıda da Zalgiris hücumlarını durduramayan temsilcimiz organizasyondaki 9. mağlubiyetini aldı. Zalgiris'de Evans 21 sayı ile öne çıkarken, Sarı-Lacivertli takımda Wilbekin'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇ VAR
Süper Lig'de bugün 4 maç daha oynanacak. 13.30'da Kasımpaşa-Hatayspor, 16.00'da Karagümrük- Başakşehir ve Alanyaspor-Rizespor, 19.00'da da Adana Demirspor-Ankaragücü maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports'ta yayınlanacak.

İSTANBUL'DA KORKMAZ DÖNEMİ
Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, takımı Süper Lig'e çıkartan eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

KARAGÜMRÜK'TE AYRILIK VAR
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. 23 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.



TRİBÜNLERİ DOLDURALIM
Trabzonspor'un genç oyuncuları Umut Güneş ve Kerem Şen, taraftarı Galatasaray maçına davet ettiler. Güneş, "Galatasaray maçına odaklandık. Bu maça tüm taraftarları bekliyoruz. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bir maç. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Galip gelmek için gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi. Kerem Şen ise, "Sezon başından bu yana şans gelmesi için çalışıyorum. Hocam yavaş yavaş bu fırsatı tanıyor. Kupayı almak için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah Galatasaray karşısında da kazanarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

TÜM GÖZLER DESTAN'DA
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 21 yaşındaki forvet Enis Destan'a şans verecek. Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle takımını sırtlayan Genç golcü derbide de takımının en önemli gol silahı olacak.

ONUACHU PEPE'Yİ ÜZDÜ
Afrika Uluslar Kupası A Grubu maçında Nijerya, Fildişi'ni 55'te Ekong'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Nijerya'da Onuachu 88'de oyuna girerken, Fildişi'nde ise Pepe, 67'de oyuna dahil oldu. Grupta ikinci maçlar sonucunda Ekvator Ginesi ve Nijerya, 4'er puana yükseldi. Fildişi Sahili 3 puanda kalırken, Gine Bissau ise henüz puan alamadı.

KARA KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fernando Santos'u göreve getirdikten sonra çıktığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 maçta 11 gol atıp, gol yemeyen Siyah-Beyazlılar Pendik karşısında da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Kartal'da bu maç öncesinde milli takımlarında bulunan Colley, Amartey, Mausaku ve Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih, Amir ve Chamberlain de forma giyemeyecek.

HEDEF MİLLİ STOPER
Ara transfer döneminde defansa takviye yapacak olan Beşiktaş'ta rota İspanya'ya çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın Valencia'da forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüyle bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 10 maçta forma giyen ve 1 asist yapan 23 yaşındaki oyuncunun kontratı 2028'de sona erecek. Euro 2024'de forma giymek için daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek isteyen milli yıldızın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.

ÇORUM'DAN 3 GOLLÜ ZAFER
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yendi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ahmet Sagat, 77'de Geraldo ve 90+1'de Atakan Akkaynak kaydetti. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan konuk takım puanını 33'e çıkarırken, üst üste çıktığı 8. maçtan da mağlup ayrılan Giresunspor ise 9 puanla ligin dibine demir attı.

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