Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen yıldız oyuncu Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United’ın kıskacında!

BİYONİK ADAM TORREIRA
Aslan'ın orta sahası Lucas Torreira, performansıyla beğeni topluyor. Uruguaylı yıldız, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu sezon rakip sahada araya girerek en fazla top kazanan oyuncu oldu. 38 kez araya giren Torreira'yı 35 kez ile Enzo Barrenechea (Frosinone), 33 kez araya giren Rodri (M. City), Morten Frendrup (Genoa) ile Ryan Christie (Bournemouth) takip etti.
KANARYA LİTVANYA'DA KAYIP
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 98-75 yenildi. İlk çeyreği 20-14 geride kapatan temsilcimiz devne arasına da 43-35 mağlup gitti. İkinci yarıda da Zalgiris hücumlarını durduramayan temsilcimiz organizasyondaki 9. mağlubiyetini aldı. Zalgiris'de Evans 21 sayı ile öne çıkarken, Sarı-Lacivertli takımda Wilbekin'in 22 sayısı galibiyete yetmedi.
SÜPER LİG'DE 4 MAÇ VAR
Süper Lig'de bugün 4 maç daha oynanacak. 13.30'da Kasımpaşa-Hatayspor, 16.00'da Karagümrük- Başakşehir ve Alanyaspor-Rizespor, 19.00'da da Adana Demirspor-Ankaragücü maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports'ta yayınlanacak.
İSTANBUL'DA KORKMAZ DÖNEMİ
Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, takımı Süper Lig'e çıkartan eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
KARAGÜMRÜK'TE AYRILIK VAR
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu. 23 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.
TRİBÜNLERİ DOLDURALIM
Trabzonspor'un genç oyuncuları Umut Güneş ve Kerem Şen, taraftarı Galatasaray maçına davet ettiler. Güneş, "Galatasaray maçına odaklandık. Bu maça tüm taraftarları bekliyoruz. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bir maç. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Galip gelmek için gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi. Kerem Şen ise, "Sezon başından bu yana şans gelmesi için çalışıyorum. Hocam yavaş yavaş bu fırsatı tanıyor. Kupayı almak için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah Galatasaray karşısında da kazanarak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.
TÜM GÖZLER DESTAN'DA
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 21 yaşındaki forvet Enis Destan'a şans verecek. Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle takımını sırtlayan Genç golcü derbide de takımının en önemli gol silahı olacak.
ONUACHU PEPE'Yİ ÜZDÜ
Afrika Uluslar Kupası A Grubu maçında Nijerya, Fildişi'ni 55'te Ekong'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Nijerya'da Onuachu 88'de oyuna girerken, Fildişi'nde ise Pepe, 67'de oyuna dahil oldu. Grupta ikinci maçlar sonucunda Ekvator Ginesi ve Nijerya, 4'er puana yükseldi. Fildişi Sahili 3 puanda kalırken, Gine Bissau ise henüz puan alamadı.
KARA KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fernando Santos'u göreve getirdikten sonra çıktığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 maçta 11 gol atıp, gol yemeyen Siyah-Beyazlılar Pendik karşısında da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Kartal'da bu maç öncesinde milli takımlarında bulunan Colley, Amartey, Mausaku ve Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih, Amir ve Chamberlain de forma giyemeyecek.
HEDEF MİLLİ STOPER
Ara transfer döneminde defansa takviye yapacak olan Beşiktaş'ta rota İspanya'ya çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın Valencia'da forma giyen milli stoper Cenk Özkaçar'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüyle bir görüşme yapacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon 10 maçta forma giyen ve 1 asist yapan 23 yaşındaki oyuncunun kontratı 2028'de sona erecek. Euro 2024'de forma giymek için daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek isteyen milli yıldızın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.
ÇORUM'DAN 3 GOLLÜ ZAFER
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yendi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ahmet Sagat, 77'de Geraldo ve 90+1'de Atakan Akkaynak kaydetti. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan konuk takım puanını 33'e çıkarırken, üst üste çıktığı 8. maçtan da mağlup ayrılan Giresunspor ise 9 puanla ligin dibine demir attı.