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Galatasaray'da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar transfer yapabilmek için kadrosundaki yabancı sayısını da azaltmak zorunda. Bu doğrultuda Cimbom'a şok bir haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 15:38 Güncelleme 18 Ocak 2024, 15:38
Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

İspanyol oyuncunun 1 maç daha oynaması halinde Galatasaray, Leipzig'e 6 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Sarı-kırmızılılar performansından memnun olunmayan Angelino için Leipzig ile fesih görüşmeleri gerçekleştirdi. Milliyet'te yer alan habere göre Alman ekibi Angelino için kararını verdi.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, Angelino'da karar kıldı. Leipzig ve Hoffenheim'da dikkat çeken performanslar gösteren İspanyol sol bek Galatasaray'da beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Sarı-kırmızılı formayla 19 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 1 asist yapan Angelino, 6 milyon euro'luk şarta bağlı opsiyonun devre girmemesi adına yedek kulübesine çekildi.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

GALATASARAY LEIPZIG İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray, Angelino'nun sözleşmesinde yer alan şarta bağlı opsiyonu kaldırmak için Leipzig ile görüştü. Alman ekibi Galatasaray'ın bu teklifini geri çevirdi.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Sol bek arayışlarına giren sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki yedek kulübesine çekti. Alman ekibiyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

LEIPZIG'DEN ANGELINO KARARI

Alman basını Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, Angelino'nun kiralık sözleşmesinin feshi için Leipzig ile görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Angelino'nun Leipzig'den ayrılması aslında kesinleşmişti. Ama şimdi Angelino tekrar Leipzig'in gündemini meşgul ediyor. Sol bek şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor. Sezonun ilk yarısında değerli bir oyuncu olmasına rağmen arka planda kaldı.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

İspanyol oyuncu 19 müsabaka oynadı ve sözleşme gereği altı milyon euro'luk satın alma yükümlülüğü 20 maça çıktığında otomatik olarak devreye giriyor. Ancak Türkler Angelino'yu satın alma fikrine sıcak bakmıyor. Ocak ayında oynanan üç maçta kadroda bile yer almadı.

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Galatasaray kısa süre önce RB Leipzig'le temasa geçti ve kış aylarında kiralık sözleşmesini bitirmek istiyor. Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti. Ancak Leipzig için böyle bir şey söz konusu değil. Leipzig geri adım atmıyor ve sözleşmeye bağlı kalacak."

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

"TEK SEÇENEK YAZIN SATMAK"

"Sportif direktör Rouven Schröder, Galatasaray'a hiçbir manevra alanı bırakmadı. Ancak Angelino'nun bundan sonra altı ay boyunca tribünde olma ihtimali kulübe ve oyuncuya da zarar verebilir. Angelino'nun sözleşmesi 2025'te biteceği için yazın tek seçenek onu satmak olacak. Sportif açıdan da Leipzig'in artık ona ihtiyacı yok ve solda David Raum ve yedek Christopher Lenz ile iyi bir kadroya sahip."

Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!
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