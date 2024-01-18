Galatasaray’da şok! Sezonun kalanında tribünde!

Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: Angelino'nun Leipzig'den ayrılması aslında kesinleşmişti. Ama şimdi Angelino tekrar Leipzig'in gündemini meşgul ediyor. Sol bek şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor. Sezonun ilk yarısında değerli bir oyuncu olmasına rağmen arka planda kaldı.

İspanyol oyuncu 19 müsabaka oynadı ve sözleşme gereği altı milyon euro'luk satın alma yükümlülüğü 20 maça çıktığında otomatik olarak devreye giriyor. Ancak Türkler Angelino'yu satın alma fikrine sıcak bakmıyor. Ocak ayında oynanan üç maçta kadroda bile yer almadı.

Galatasaray kısa süre önce RB Leipzig'le temasa geçti ve kış aylarında kiralık sözleşmesini bitirmek istiyor. Galatasaray, Leipzig'den Angelino için yeni bir kulüp aramalarını talep etti. Ancak Leipzig için böyle bir şey söz konusu değil. Leipzig geri adım atmıyor ve sözleşmeye bağlı kalacak."

"TEK SEÇENEK YAZIN SATMAK" "Sportif direktör Rouven Schröder, Galatasaray'a hiçbir manevra alanı bırakmadı. Ancak Angelino'nun bundan sonra altı ay boyunca tribünde olma ihtimali kulübe ve oyuncuya da zarar verebilir. Angelino'nun sözleşmesi 2025'te biteceği için yazın tek seçenek onu satmak olacak. Sportif açıdan da Leipzig'in artık ona ihtiyacı yok ve solda David Raum ve yedek Christopher Lenz ile iyi bir kadroya sahip."