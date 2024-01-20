Çağlar Söyüncü transferinde önemli gelişme: "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" | Selahattin Baki İstanbul'a dönüşünü 1 gün erteledi

Sarı-Lacivertliler dün Atletico Madrid ile bir görüşme daha yaptı. Sarı-Lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, normalde önceki gün İstanbul'a dönecekti. Ancak Atletico Madrid yönetimi ile bir görüşme daha yapıldı.

Bu durum olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Selahattin Baki'nin İstanbul'a dönüşünün 1 gün daha ertelenmesinde Çağlar Söyüncü'nün tavrının önemli etken olduğu da gelen haberler arasında.