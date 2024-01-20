Çağlar Söyüncü transferinde önemli gelişme: "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" | Selahattin Baki İstanbul'a dönüşünü 1 gün erteledi

Ocak transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'de gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrildi.
Ocak transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'de gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrildi.
Sarı-Lacivertliler dün Atletico Madrid ile bir görüşme daha yaptı. Sarı-Lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, normalde önceki gün İstanbul'a dönecekti. Ancak Atletico Madrid yönetimi ile bir görüşme daha yapıldı.
Bu durum olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Selahattin Baki'nin İstanbul'a dönüşünün 1 gün daha ertelenmesinde Çağlar Söyüncü'nün tavrının önemli etken olduğu da gelen haberler arasında.
Çağlar'ın Atletico yönetimine "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. İzin verin gideyim" dediği bildirildi. Sezon başında Leicester City ile sözleşme sona eren 27 yaşındaki stoper tercihini Atletico Madrid'den yana kullanmıştı.
Milli futbolcu İspanya'da beklentilerin altında kaldı ve süre bulmakta zorlandı. Atletico Madrid formasıyla La Liga, Kral Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da toplamda 9 maçta forma giyen Çağlar Söyüncü, 213 dakika sahada kaldı. Milli stoper gol veya asist katkısında bulunamadı.