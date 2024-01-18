Aslan’a 10 numara transferinde müjde! Anlaşma yakın

LAZİO BONSERVİSİ BELİRLEDİ

Kulüp, orta saha oyuncusunu bu sezondan itibaren Türkiye'ye getirmek istiyor ancak haziran ayında bedelsiz olarak alınabilecek oyuncu için 5-6 M€'nun üzerine çıkmak istemiyor. Lazio'nun Galatasaray'dan talebi ise 10 milyon euro. Bu transferin yakın zamanda olumlu veya olumsuz çözülmesi bekleniyor.