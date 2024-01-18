Aslan’a 10 numara transferinde müjde! Anlaşma yakın

Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gündem transfer.
Süper Lig'de geride kalan 20 haftada topladığı 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gündem transfer.
Sarı kırmızılı ekip sol bek, 8 numara ve 10 numara için harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, yapacağı yıldız takviyelerle sezonun ikinci yarısına oldukça güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlıyor.
Orta saha ile hücum arasındaki bağlantıyı yükseltmek isteyen Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.
KAMADA GÜNDEME GELDİ!
10 numaraya önemli bir transfer hedefleyen yönetim, Lazio'da forma giyen Kamada'yı listenin ilk sırasına aldı. Takımın temposunu artıracak bir ismi kadrosuna katmak isteyen Aslan, önceliği Japon yıldıza verdi.
GELİŞME KAYDEDİLDİ
Galatasaray Daichi Kamada transferinde aşama kaydetti. Oyuncu'da Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor. Kamada Galatasaray'ın şartlarını kabul ederse transfer gerçekleşecek.
LAZİO BONSERVİSİ BELİRLEDİ
Kulüp, orta saha oyuncusunu bu sezondan itibaren Türkiye'ye getirmek istiyor ancak haziran ayında bedelsiz olarak alınabilecek oyuncu için 5-6 M€'nun üzerine çıkmak istemiyor. Lazio'nun Galatasaray'dan talebi ise 10 milyon euro. Bu transferin yakın zamanda olumlu veya olumsuz çözülmesi bekleniyor.
DAICHI KAMADA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Daichi Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı.
Kamada, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Japon futbolcu kariyerinde daha önce VV St. Truiden ve Sagan Tosu formalarını da giydi.