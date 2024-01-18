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Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: Kulübümüz açıklama yapar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçının ardından "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 21:55 Güncelleme 18 Ocak 2024, 21:58
Abdullah Avcı’dan flaş açıklama: Kulübümüz açıklama yapar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçının ardından konuştu.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

''SEBEBİNİ BİLMİYORUM''

Abdullah Avcı kadroda olmayan isimler için açıklamasında, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum." dedi.

Avcı sözlerinin devamında, "Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık." ifadelerini kullandı.

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