SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Pendikspor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'un konuğu oluyor. Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek ve Fernando Santos ile yakaladığı çıkışı sürdürmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Pendikspor Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 17:57 Güncelleme 20 Ocak 2024, 17:58
Beşiktaş’ın Pendikspor maçı 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'un konuğu oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek ve Fernando Santos ile yakaladığı çıkışı sürdürmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Pendikspor Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Pendikspor :

Beşiktaş : Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Tayfur, Demir Ege, Rashica, Gedson, Semih, Cenk.


BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

Lascelles sesleri: Beşiktaş İngiliz defans oyuncusu için resmi teklif yaptı!Lascelles sesleri: Beşiktaş İngiliz defans oyuncusu için resmi teklif yaptı!
Lascelles sesleri: Beşiktaş İngiliz defans oyuncusu için resmi teklif yaptı!

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıklıyor… İsim isim ilçe ilçe tam liste
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan Türkçe mesaj: Şehitleri unutmadı! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı
SON DAKİKA