Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'un konuğu oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmek ve Fernando Santos ile yakaladığı çıkışı sürdürmek. Ev sahibi ise dev rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Pendikspor Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Pendikspor :

Beşiktaş : Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Tayfur, Demir Ege, Rashica, Gedson, Semih, Cenk.



BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.