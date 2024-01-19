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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Manisa FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosunda bulunmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır." demişti. Bordo mavililer, iki futbolcunun da kadro dışı bırakıldığını ve takımdan ayrı çalışacaklarını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 11:03 Güncelleme 19 Ocak 2024, 11:53
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Manisa FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçı kadrosunda bulunmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için teknik direktör Abdullah Avcı, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır." demişti.

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Bordo mavililer, iki futbolcunun da kadro dışı bırakıldığını ve takımdan ayrı çalışacaklarını duyurdu.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.

Trabzonspor'da iki kadro dışı

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