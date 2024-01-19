Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya şampiyonluk yarışında olduğu ligde, haftanın maçları yine nefes kesecek. Sarı lacivertlilerin sahasında Samsunspor'u ağırladığı gün Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.

Bu dev maçın hakemi de belli oldu. Trabzonspor - Galatasaray maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri ve maç programı;

YARIN

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

PAZAR

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın





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