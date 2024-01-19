Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya şampiyonluk yarışında olduğu ligde, haftanın maçları yine nefes kesecek. Sarı lacivertlilerin sahasında Samsunspor'u ağırladığı gün Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.
Bu dev maçın hakemi de belli oldu. Trabzonspor - Galatasaray maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri ve maç programı;
YARIN
Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
PAZAR
Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
PAZARTESİ
Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın
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