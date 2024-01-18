Teknik direktör Okan Buruk, genelde sağ kanat ve santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ı, son dönemde savunmanın solunda yaşanan eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendiriyordu.

Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuya, Ümraniyespor maçında ise bu kez sağ bekte görev verdi.

İKİ KALEYE DE GOL ATTI Barış Alper Yılmaz maçta hem kendi kalesine hem rakip kaleye gol attı.