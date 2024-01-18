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Galatasaray dört köşe! Aslan kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.turunda Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.  Sarı kırmızılı ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı.  Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Konuk ekibin golünü ise Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 20:02 Güncelleme 18 Ocak 2024, 23:22
Galatasaray dört köşe! Aslan kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.turunda Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Aslan kupada hata yapmadı

Sarı kırmızılı ekip maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Aslan kupada hata yapmadı

Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz, Tete, Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu kaydetti. Konuk ekibin golünü ise Barış Alper Yılmaz kendi kalesine attı.

⚽ Galatasaray 0-1 Ümraniyespor 🥅 Gol: Barış Alper Yılmaz (KK) 🏆
Aslan kupada hata yapmadı

Galatasaray bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Aslan kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 6 değişiklikle sahaya çıktı.

⚽ Galatasaray 1-1 Ümraniyespor 🥅 Gol: Barış Alper Yılmaz 🏆
Aslan kupada hata yapmadı

ASLAR KADRODA YOKTU

Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Dries Mertens dinlendirilirken, Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha da yedeğe çekildi.

Aslan kupada hata yapmadı

YEDEKLER ŞANS BULDU

Galatasaray maça Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ile başladı.

⚽ Galatasaray 2-1 Ümraniyespor 🥅 Gol: Tete 🏆

Aslan kupada hata yapmadı

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Tanguy Ndombele ve Wilfried Zaha'nın yanı sıra Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu görev bekledi.

Aslan kupada hata yapmadı

EYÜP AYDIN İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Eyüp Aydın, ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

⚽ Galatasaray 3-1 Ümraniyespor 🥅 Gol: Abdülkerim Bardakcı 🏆

Aslan kupada hata yapmadı

Eyüp Aydın, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda Berkan Kurtlu da Genoa'dan kiralıktan döndükten sonra ilk kez 11'de forma şansı buldu

Aslan kupada hata yapmadı

SANCHEZ 5 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, uzun bir aradan sonra kadroya girdi.

Karşılaşmada yedek soyunan Davinson Sanchez, 5 maç aradan sonra kadroya alındı.

⚽ Galatasaray 4-1 Ümraniyespor 🥅 Gol: Halil Dervişoğlu 🏆

Aslan kupada hata yapmadı

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık'ta Kopenhag ile deplasmanda oynanan maçta görev yapan Sanchez, 37 gün sonra forma giymeye hazır hale geldi.

Aslan kupada hata yapmadı

BARIŞ ALPER SAĞ BEK OYNADI

Galatasaray'da bu sezon farklı mevkilerde boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında yine başka bir yerde görev yaptı.

Aslan kupada hata yapmadı

Teknik direktör Okan Buruk, genelde sağ kanat ve santrfor olarak oynayan Barış Alper Yılmaz'ı, son dönemde savunmanın solunda yaşanan eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendiriyordu.

Aslan kupada hata yapmadı

Tecrübeli teknik adam, milli futbolcuya, Ümraniyespor maçında ise bu kez sağ bekte görev verdi.

Aslan kupada hata yapmadı

İKİ KALEYE DE GOL ATTI

Barış Alper Yılmaz maçta hem kendi kalesine hem rakip kaleye gol attı.

Aslan kupada hata yapmadı
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