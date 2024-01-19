Lascelles sesleri: Beşiktaş İngiliz defans oyuncusu için resmi teklif yaptı!

Kış transfer döneminde kadrosuna mutlaka lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'da forma giyen Jamaal Lascelles için somut adımlar attı.
Kış transfer döneminde kadrosuna mutlaka lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'da forma giyen Jamaal Lascelles için somut adımlar attı.
KARTAL TEKLİFİNİ SUNDU
Teknik direktör Fernando Santos'un talebi doğrultusunda bu mevki için atağa kalkan Siyah-Beyazlılar'ın, 30 yaşındaki futbolcu için resmi transfer teklifini yaptığı öğrenildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Lascelles için Kara Kartal'ın sunduğu bonservis teklifi ise henüz netleşmedi. Newcastle'da bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Lascelles, takımına 1 gollük katkı sağlamayı bildi. Tecrübeli futbolcunun da yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.
DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Güncel değeri 7 milyon Euro olan futbolcu için Beşiktaşlı yetkililer yüksek bir bedel ödemek istemiyor. Siyah-Beyazlı yetkililerin, Newcastle ile pazarlıkları sıkı tutmayı düşündüğü öğrenildi. 1.88 boyundaki Lascelles, 2019 yılında 18 milyon Euro ile en yüksek transfer piyasa değerine ulaşmıştı. Barbados vatandaşlığı da bulunan Lascelles, İngiltere U21 Takımı ile de 2 maça çıktı.