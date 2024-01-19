Lascelles sesleri: Beşiktaş İngiliz defans oyuncusu için resmi teklif yaptı!

Kış transfer döneminde kadrosuna mutlaka lider özellikli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Newcastle United'da forma giyen Jamaal Lascelles için somut adımlar attı.

KARTAL TEKLİFİNİ SUNDU

Teknik direktör Fernando Santos'un talebi doğrultusunda bu mevki için atağa kalkan Siyah-Beyazlılar'ın, 30 yaşındaki futbolcu için resmi transfer teklifini yaptığı öğrenildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Lascelles için Kara Kartal'ın sunduğu bonservis teklifi ise henüz netleşmedi. Newcastle'da bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Lascelles, takımına 1 gollük katkı sağlamayı bildi. Tecrübeli futbolcunun da yeni bir maceraya hazır olduğu ve Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen haberler arasında.