Sivasspor - Keçiörengücü | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, alt lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.
Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
EMS Yapı Sivasspor: Muammer, Murat, Poungouras, Mehmet, Yusuf, Abdulkadir, Ziya, Eren, Emre, Burak, Koita.
Ankara Keçiörengücü: Ekrem, Mert, Orhan, Muharrem, Elvic, Bahadır, Erkan, Mikail, Ahmet, Camara, Mayı.
İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
13.00: Sivasspor-Keçiörengücü
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor