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Sivasspor - Keçiörengücü | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, alt lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 13:02 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:33
Sivasspor - Keçiörengücü | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, alt lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor.

Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

EMS Yapı Sivasspor: Muammer, Murat, Poungouras, Mehmet, Yusuf, Abdulkadir, Ziya, Eren, Emre, Burak, Koita.

Ankara Keçiörengücü: Ekrem, Mert, Orhan, Muharrem, Elvic, Bahadır, Erkan, Mikail, Ahmet, Camara, Mayı.

🏆 Sivasspor 1 - 0 Ankara Keçiörengücü ⚽ Gol: Ziya Erdal 🥅

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

13.00: Sivasspor-Keçiörengücü
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor

🏆 Sivasspor 2 - 0 Ankara Keçiörengücü ⚽ Gol: Bengali-Fodé Koita 🥅

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🏆 Sivasspor 2 - 1 Ankara Keçiörengücü ⚽ Gol: Malaly Dembélé 🥅

🏆 Sivasspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü ⚽ Gol: Malaly Dembélé 🥅

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