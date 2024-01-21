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Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 21. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirvenin uzağında kalan ancak Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan ve hata yapma lüksü bulunmayan Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takımda da tek hedef 3 puan. Karşılaşma öncesi teknik adamlar 11'lerini de büyük ölçüde belirledi. İşte maç öncesi yaşananlar ve derbinin muhtemel 11'leri...

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 12:02 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:34
Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

LİGDEKİ 102. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 102. kez karşılaşacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Ligde daha önce yapılan 101 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Süper Lig maçlarında Galatasaray 131, Trabzonspor ise 115 gol attı.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor, evindeki 50 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 7'si Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Berat, Mendy, Fountas, Bardhi, Visca, Enis Destan

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.

Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri
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