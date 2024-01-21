Trabzonspor - Galatasaray maçına saatler kaldı! İşte iki takımın muhtemel 11’leri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.
LİGDEKİ 102. MAÇ
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 102. kez karşılaşacak.
Ligde daha önce yapılan 101 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
Süper Lig maçlarında Galatasaray 131, Trabzonspor ise 115 gol attı.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 50 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi.
Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı.
Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 7'si Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.
Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Berat, Mendy, Fountas, Bardhi, Visca, Enis Destan
Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha.