Kayserispor - Gençlerbirliği | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, alt lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Ahmet Kağan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah, Ramazan, Talha.
Gençlerbirliği: Ertuğrul, Oğuzhan Yiğit, Musa, Nzaba, Arda, Erdal, Mert, Aosman, Halit, Melih.
İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
13.00: Sivasspor-Keçiörengücü (Sivasspor 3-2'lik skorla turladı)
15.00: Kayserispor-Gençlerbirliği
17.00: Konyaspor-Göztepe
19.00: Trabzonspor-Manisa FK
21.00: Galatasaray-Ümraniyespor