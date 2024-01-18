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Beşiktaş Valentin Rosier'in Nice'e kiralandığını duyurdu

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:14 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:14
Beşiktaş Valentin Rosier’in Nice’e kiralandığını duyurdu

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier'in satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır.

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