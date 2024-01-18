Beşiktaş’ta Salih Uçan rüzgarı | Masaya yeniden oturdular! Oyuncudan iyileştirilmiş kontrat talebi

Salih ile olan süreci anlattık. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek kaydıyla ayrıldık. Salih, son 2 sezonda Beşiktaş'ta en çok gol katkısı veren merkez orta saha oyuncusu. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor" dedi. Bu sezon 26 karşılaşmada 2 gol atan Uçan, 3 de asist yaptı. 2021'den beri Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 32 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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