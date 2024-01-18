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Beşiktaş'ta Salih Uçan rüzgarı | Masaya yeniden oturdular! Oyuncudan iyileştirilmiş kontrat talebi

Beşiktaş, Salih Uçan ile yeniden masaya oturdu. İyileştirilmiş kontrat bekleyen futbolcunun temsilcisi Ömer Koray Uzun, “Şu anda her şey yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
Beşiktaş’ta Salih Uçan rüzgarı | Masaya yeniden oturdular! Oyuncudan iyileştirilmiş kontrat talebi

İç transferde yerli oyuncularıyla görüşme halinde olan Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile masaya oturdu. Futbolcunun geleceği hakkında Radyospor'a konuşan oyuncunun temsilcisi Ömer Koray Uzun, "Samet Aybaba ile konuştuk.

Salih ile olan süreci anlattık. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek kaydıyla ayrıldık. Salih, son 2 sezonda Beşiktaş'ta en çok gol katkısı veren merkez orta saha oyuncusu. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor" dedi. Bu sezon 26 karşılaşmada 2 gol atan Uçan, 3 de asist yaptı. 2021'den beri Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 32 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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