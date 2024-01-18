Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

SERDAR AZİZ'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Serdar Aziz'in ise sakatlığı sürüyor. Milli oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise henüz belli değil.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GÜNDEMDE Bu sakatlıkların ve eksiklerin ardından Fenerbahçe'de gündem yeni bir stoper oyuncusu. Sarı lacivertli ekip milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Çağlar için Porto, Roma ve Fulham'ın da devrede olduğu iddia edildi.

ÇAĞLAR FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR Kendisine teklifler olmasına rağmen Çağlar Söyüncü'nün kararı Fenerbahçe'de oynamaktan yana. Fenerbahçe bu transfer için Atletico Madrid'in kararını bekliyor.

ATLETİCO MADRİD'DEN ŞOK İSTEK Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralamak istediği Çağlar için Atletico Madrid'den beklenmedik bir istek geldi. İspanyol ekibi Çağlar için 6 aylığına 2,5 milyon euro talep etti. Bu isteğin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir yaklaşım göstereceği merak ediliyor.