Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

Süper Lig'de 53 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'de gündem transfer. Bonucci ve Krunic'in ardından sarı lacivertli ekipte transfer devam edecek.
Süper Lig'de 53 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'de gündem transfer. Bonucci ve Krunic'in ardından sarı lacivertli ekipte transfer devam edecek.
DJIKU AFRİKA KUPASI'NDA
Sarı lacivertli ekipte stoper mevkisinde sıkıntılar yaşanıyor. Stoperin en önemli isimlerinden Djiku Afrika Kupası'nda Gana Milli Takımı için mücadele ediyor. Djiku Gana Milli Takımı'nın turnuvadaki durumuna 3 hafta daha olmayabilir.
BECAO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR
29 Ekim'de oyanan Pendikspor maçında sakatlanan Becao'nun Şubat ayına başında sahalara dönmesi bekleniyor. Topla çalışmalara başlayan Brezilyalı stoperin yeni stoper gelirse riske edilmeyip Mart ayında da dönebileceği aktarıldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GÜNDEMDE
Bu sakatlıkların ve eksiklerin ardından Fenerbahçe'de gündem yeni bir stoper oyuncusu. Sarı lacivertli ekip milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Çağlar için Porto, Roma ve Fulham'ın da devrede olduğu iddia edildi.
ÇAĞLAR FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Kendisine teklifler olmasına rağmen Çağlar Söyüncü'nün kararı Fenerbahçe'de oynamaktan yana. Fenerbahçe bu transfer için Atletico Madrid'in kararını bekliyor.
ATLETİCO MADRİD'DEN ŞOK İSTEK
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralamak istediği Çağlar için Atletico Madrid'den beklenmedik bir istek geldi. İspanyol ekibi Çağlar için 6 aylığına 2,5 milyon euro talep etti. Bu isteğin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir yaklaşım göstereceği merak ediliyor.