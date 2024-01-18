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Fenerbahçe'ye kötü haber! Atletico Madrid'den şoke eden istek

Süper Lig'de 53 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'de gündem transfer. Bonucci ve Krunic'in ardından sarı lacivertli ekipte transfer devam edecek. Sarı lacivertli ekibin gündeminde stoper transferi var. İlk aday ise Çağlar Söyüncü.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 18:55 Güncelleme 18 Ocak 2024, 19:01
Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

Süper Lig'de 53 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe'de gündem transfer. Bonucci ve Krunic'in ardından sarı lacivertli ekipte transfer devam edecek.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

DJIKU AFRİKA KUPASI'NDA

Sarı lacivertli ekipte stoper mevkisinde sıkıntılar yaşanıyor. Stoperin en önemli isimlerinden Djiku Afrika Kupası'nda Gana Milli Takımı için mücadele ediyor. Djiku Gana Milli Takımı'nın turnuvadaki durumuna 3 hafta daha olmayabilir.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

BECAO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

29 Ekim'de oyanan Pendikspor maçında sakatlanan Becao'nun Şubat ayına başında sahalara dönmesi bekleniyor. Topla çalışmalara başlayan Brezilyalı stoperin yeni stoper gelirse riske edilmeyip Mart ayında da dönebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek
SERDAR AZİZ'İN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Serdar Aziz'in ise sakatlığı sürüyor. Milli oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise henüz belli değil.
Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GÜNDEMDE

Bu sakatlıkların ve eksiklerin ardından Fenerbahçe'de gündem yeni bir stoper oyuncusu. Sarı lacivertli ekip milli stoper Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'in kapısını çaldı. Çağlar için Porto, Roma ve Fulham'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

ÇAĞLAR FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Kendisine teklifler olmasına rağmen Çağlar Söyüncü'nün kararı Fenerbahçe'de oynamaktan yana. Fenerbahçe bu transfer için Atletico Madrid'in kararını bekliyor.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek

ATLETİCO MADRİD'DEN ŞOK İSTEK

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralamak istediği Çağlar için Atletico Madrid'den beklenmedik bir istek geldi. İspanyol ekibi Çağlar için 6 aylığına 2,5 milyon euro talep etti. Bu isteğin ardından Fenerbahçe'nin nasıl bir yaklaşım göstereceği merak ediliyor.

Fenerbahçe’ye kötü haber! Atletico Madrid’den şoke eden istek
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