Ya Pasalic ya Kamada: G.Saray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor!

Galatasaray 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 10 numara transferi için yıldız isimlerle masaya oturacak. Yönetim, iki yıldız oyuncu üzerinde duruyor.

Aslan, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen Japon yıldız Daichi Kamada 'dan sonra Atalantalı Mario Pasalic 'i de listesine ekledi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Hırvat yıldızın transfer edilmesi için yönetime baskı kurduğu öğrenildi.





SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmak istediği Mario Pasalic, bu sezon Atalanta forması ile 24 resmi maça çıktı. Hırvat futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de asist performansı sergiledi. 28 yaşındaki Pasalic'in bonservisine şimdiye kadar 20.5 milyon Euro ödendi. Hajduk Split, Chelsea, Elche, Monaco, Milan ve Spartak Moskova formalarını da giyen tecrübeli oyuncunun İtalyan ekibi Atalanta ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.