Paşa’ya kupa şoku! Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bandırmaspor’a elendi

RIDVAN YILMAZ PAZARLIĞI Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklifi reddetti. İskoç kulübü Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık göndermek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın opsiyonlu teklifini reddeden Rangers ile Galatasaray arasındaki defter şimdilik kapandı. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olduktan sonra istediği forma şansını İskoçya'da bulamayan milli oyuncu ile Galatasaray anlaşma sağlamıştı. 22 yaşındaki sol bek, 2022 yılında Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

ÖN LİBEROYA İKİ ADAY

Sezonu kapatan Amir'in yerine 6 numaraarayan yönetimin Real Betis forması giyen Portekizli William Carvalho ve Everton forması giyen Andre Gomes'i gündemine aldı.

İki Portekizli oyuncu için de görüşmelere başlayan Kartal'ın şartların oluşması halinde iki isimden birini kadrosuna katmak istediği ifade edildi. 30 yaşındaki Gomes'in Everton ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek. Sözleşmesi 2026'da bitecek 31 yaşındaki Carvalho için ise Real Betis başkanı Angel Hero "Türkiye'den Carvalho'ya ilgi olduğu doğru. Teklif geldiğinde değerlendireceğiz" dedi.

AMIR AMELİYAT OLDU

Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic ameliyat edildi.



BAŞAKŞEHİR ONUR'U TAKİPTE

Başakşehir, Beşiktaş'ta eleştirilen Onur Bulut'un durumunu takip ediyor. Turuncu- Lacivertliler'in, Beşiktaş'ın oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar alması halinde resmi teklif yapacağı öğrenildi. Onur 32 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.



TAYFUR'A KONYA TALİP OLDU

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'e talip çıktı. Fahruddin Ömerovic'i teknik direktörlüğe getiren Konyaspor'un Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş'la görüşmelere başlayacağı bildirildi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fenerbahçe bu gece Adanaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İsmail Kartal'ın yedek ağırlıklı bir kadroyu bugün Adanaspor önünde sahaya sürmesi bekleniyor.



ZAJC&CRESPO'DAN BİRİSİ DONACAK!

Fenerbahçe'de transferler birbirine ardına gerçekleşirken kontenjan sorunu da ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe Miha Zajc ya da Miguel Crespo'dan birisinin sözleşmesini donduracak. Ancak bu konuda kesin bir karar da alınmış değil. Bu arada Miha Zajc'ın Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği de öğrenildi.

HATAYSPOR FARKA KOŞTU

Kupada Hatayspor konuk ettiği Sakarya'yı 5-1 mağlup ederek kupada adını son 16'ya yazdırdı. Ankaragücü ise Rizespor'u evinde 3-1 yenerek turlamayı başardı.

GÖZTEPE'DE ILDIZ FIRTINASI

1. Lig'de Göztepe'nin son haftalardaki formda ismi Ahmet Ildız, başarılı performansıyla parmak ısırttı. Stoilov göreve geldikten sonra yükselişe geçen futbolcu, son 4 maçta 3 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.



CHELSEA'NİN ROTASI FIRMINO

İngilizler, Chelsea'nin Al Ahli'de oynayan Roberto Firmino'yu transfer etmek istediğini yazdı. Güncel değeri 10 milyon Euro olan 32 yaşındaki Sambacı'nın kontratı 2026 sonunda bitecek.



SAMU SAİZ EYÜPSPOR'DA

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Sivasspor'dan 32 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Samu Saiz'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Saiz,"Eyüpspor'a gelmekten dolayı gurur duyuyorum" dedi.



FEDOR TEKLİFİ KABUL EDER

Rus ekibi CSKA Moskova'nın eski teknik direktörlerinden Gennadiy Kostylev, adı Trabzonspor ile anılan 25 yaşındaki Fedor Chalov hakkında açıklamalar yaptı. Rus basınına konuşan Kostylev, "Fedor'un oraya gitmek isteyip istemediğini bilmiyorum. Belki de Real Madrid onu istiyordur. Eğer bir davet gelirse Chalov muhtemelen bunu düşünecektir. Artık Türk kulüplerinde de çok fazla yabancı var. Bazı kulüplerde yarıdan fazla yabancı bulunuyor. Transferlere çok para harcıyorlar. Belki Fedor'a iyi bir kontrat teklif edilir ve o da kabul eder" dedi.



UMUT BOZOK YENİDEN İDMANDA

Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından, "Umut Bozok, 2 aydır yok. Umarım yakında aramıza katılır" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan sonra, uzun süredir sakatlığı gerekçesiyle idmanlara çıkmadığı ifade edilen Bozok, dün antrenmana çıktı. Takımdan ayrı olarak koşu yapan Bozok'un hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçına kadar fiziksel açıdan eksiklerini kapatması bekleniyor. Bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan golcü isim skor üretemedi. Bozok, geçen sezon ise 37 maçta 10 gol, 2 asist kaydetti.

KONYA'DA ÖMEROVİC DÖNEMİ

Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzda uzun yıllar antrenör olarak görev alan Ömerovic'e, başarılar diliyoruz" denildi.



RIASCOS İLE YOLLAR AYRILDI

Gaziantep FK, sezon başında Ukrayna ekibi Metalist Kharkv'den kiraladığı 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.



ŞİMŞEK İLE BİR BAŞKA!

1. lig ekibi Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'in gelmesinin ardından büyük çıkış yakaladı. Son 4 karşılaşmada görev yapan Yusuf Şimşek, 3 galibiyet, 1 yenilgi ile takımına 9 puan kazandırdı.



KARTAL'IN RAKİBİ HAMBURG

Beşiktaş, BKT EuroCup 15. hafta maçında bugün Alman ekibi Hamburg Towers'a konuk olacak. Edel-opticsde Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da start alacak.



BARAN AKSAKA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Genç futbolcu, ligin ilk yarısında Şanlıurfaspor'da sadece 58 dakika süre almıştı. Baran Aksaka'nın Galatasaray ile olan kontratı 2026'da sona erecek.



ICARDİ BUGÜN DÖNÜYOR!

Yüzündeki problemler nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Icardi'nin İstanbul'a dönüş tarihi belli oldu. Wanda Nara ile Meksika'nın ardından Brezilya'da tatil yapan yıldız golcü bu gece İstanbul'da olacak. Yıldız oyuncunun bugün antrenmana çıkması bekleniyor.