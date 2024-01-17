Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Şampiyonluk emeklilik ikramiyesi değildir"

G.Saray Başkanı Dursun Özbek , Yünsa ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Hakem hatalarının bu şekilde devam edemeyeceğine vurgu yapan Özbek, "Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının sonuna geldiler. Buradan TFF ve MHK'ye sesleniyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Bırakın sene sonunda sessiz sedasız kenarlarına çekilsinler" ifadelerini kullandı.