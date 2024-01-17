Santos ile çıkışa geçen Beşiktaş Türkiye Kupası’nda Eyüpspor’u eledi





SAVUNMAYI DAHA ÖNDE KURMALIYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "İlk yarı takımım çok kötüydü. Yana ve geriye oynadık. İkinci yarıda daha önde başladık. Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Bu sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Beşiktaş az gol yemeli, çok gol atmalı. Savunmayı geride kuruyoruz, daha önde kurmalıyız. 3-4 idman yaptık. Çok çalışmalıyız. 2-3 transfer istiyoruz. Taraftarlar harika. Taraftarlar tüm oyuncularımıza güvenmeli" dedi.