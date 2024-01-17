Santos ile çıkışa geçen Beşiktaş Türkiye Kupası’nda Eyüpspor’u eledi

Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getirdikten sonra Süper Lig'de Rize ve Karagümrük'ü yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde Eyüpspor ile karşılaştı.
Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getirdikten sonra Süper Lig'de Rize ve Karagümrük'ü yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde Eyüpspor ile karşılaştı.
Maça etkili başlayan Siyah-Beyazlılar'da Onur Bulut'un şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 16'da Rebic ortaladı, Salih Uçan kafayı vurdu, top kaleciden döndü, Salih kendi topunu tamamladı: 1-0. 34'te Ghezzal, ceza sahası içi sol çaprazda Regattin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. 36'da penaltıyı Cenk Tosun ağlara yolladı: 2-0. 67. dakikada Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Demir Ege'nin indirdiği topu Cenk Tosun arka direkte tamamladı: 3-0. 87. dakikada ön alan baskısında topu kapan Tayfur Bingöl, Uğur Demirok'u da geçtikten sonra bomboş pozisyondaki Ante Rebic'e çıkardı. Hırvat futbolcunun şutu savunmaya çarpıp ağlara gitti: 4-0. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdı.
GHEZZAL 78 GÜN SONRA
9 Aralık'ta kadro dışı bırakılan sonra affedilen Ghezzal, 78 gün sonra bir maça 11'de başladı. Cezayirli en son 30 Ekim 2023'teki G.Antep maçında 11'deydi.
SAVUNMAYI DAHA ÖNDE KURMALIYIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "İlk yarı takımım çok kötüydü. Yana ve geriye oynadık. İkinci yarıda daha önde başladık. Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Bu sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Beşiktaş az gol yemeli, çok gol atmalı. Savunmayı geride kuruyoruz, daha önde kurmalıyız. 3-4 idman yaptık. Çok çalışmalıyız. 2-3 transfer istiyoruz. Taraftarlar harika. Taraftarlar tüm oyuncularımıza güvenmeli" dedi.
REKORUMU SEMİH GEÇSİN!
Maçın yıldızı Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy'a övgüde bulundu: "Semih, çok iyi işler yapıyor. Benim rekorumu (transfer) geçmesini istiyorum" diye konuştu.
ANLAMLI SEVİNÇ
36. dakikada penaltıdan ağları sarsan Cenk Tosun, dün ameliyat olan Amir Hadziahmetovic'in formasını tutarak arkadaşına moral verdi.