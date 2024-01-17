Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son şampiyon Kanarya, bu akşam 5. tur mücadelesinde Adanaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'in lideri Fenerbahçe gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son şampiyon Kanarya, bu akşam 5. tur mücadelesinde Adanaspor'u konuk edecek.
KUPADA 7. RANDEVU
Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.
İSMAİL KARTAL İLE MUSTAFA KAPLAN 2. KEZ RAKİP
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 17 Ağustos 2019'da Çaykur Rizespor'un başında olan İsmail Kartal, Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan ile karşılaşırken, müsabaka 1-0'lık sonuçla Rize ekibinin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.
SON 10 MAÇ
Fenerbahçe ile Adanaspor arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, son 10 müsabakada 5 kez galip gelirken, Adanaspor ise 2 kez hanesine 3 puan yazdırdı. 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.
KANARYA'DA 6 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.
YENİ TRANSFERLER SAHADA!
Fenerbahçe'nin bu akşam oynanacak Adanaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor;
İRFAN CAN EĞRİBAYAT
MERT MÜLDÜR
LEONARDO BONUCCI
JAYDEN OOSTERWOLDE
FERDİ KADIOĞLU
RADE KRUNIC
BARTUĞ ELMAZ