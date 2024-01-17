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Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe'nin Adanaspor maçı 11'i

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son şampiyon Kanarya, bu akşam 5. tur mücadelesinde Adanaspor'u konuk edecek. Kadroyu baştan aşağı değiştirecek olan İsmail Kartal, yeni transferleri de sahaya sürecek. İşte Fenerbahçe - Adanaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:58 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:58
Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son şampiyon Kanarya, bu akşam 5. tur mücadelesinde Adanaspor'u konuk edecek.

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

KUPADA 7. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

İSMAİL KARTAL İLE MUSTAFA KAPLAN 2. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, teknik adamlık kariyerlerinde 2. kez karşılaşacak. 17 Ağustos 2019'da Çaykur Rizespor'un başında olan İsmail Kartal, Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mustafa Kaplan ile karşılaşırken, müsabaka 1-0'lık sonuçla Rize ekibinin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Adanaspor arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, son 10 müsabakada 5 kez galip gelirken, Adanaspor ise 2 kez hanesine 3 puan yazdırdı. 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

KANARYA'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

YENİ TRANSFERLER SAHADA!

Fenerbahçe'nin bu akşam oynanacak Adanaspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

MERT MÜLDÜR

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

LEONARDO BONUCCI

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

JAYDEN OOSTERWOLDE

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

FERDİ KADIOĞLU

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

RADE KRUNIC

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

BARTUĞ ELMAZ

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

LINCOLN HENRIQUE

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

JOSHUA KING

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

RYAN KENT

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i

MICHY BATSHUAYI

Yeni transferler sahada! İşte Fenerbahçe’nin Adanaspor maçı 11’i
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